Flick: "No tememos a ningún rival, no hay excusas"

Arranca marzo, uno de los meses más decisivos para el desenlace de la temporada. El FC Barcelona tiene agendado para este domingo (16:15 horas) un partido de alto voltaje en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc contra la Real Sociedad y Hansi Flick compareció este sábado en rueda de prensa para analizar el momento del equipo. El técnico alemán expresó sus ganas de que llegue la hora del partido. Acostumbrado a la presión, se maneja bien en estos meses con tres competiciones en juego. Le va la marcha.

Algo menos de cuatro meses después, los blaugranas vuelven a enfrentarse al cuadro donostiarra. En el duelo de la primera vuelta cayeron los catalanes por la mínima en lo que supuso el primer tropiezo del famoso "shit november" que pronunció el técnico alemán en rueda de prensa. Tras, también, un complicado diciembre, el 2025 del Barça sigue imbatido con 14 partidos sin conocer la derrota. "A día 1 de marzo, no creo que nadie se hubiese esperado todo lo que nos ha pasado", comentaba Flick.

"Es un gran equipo, saben defender pero también con el balón tienen muy buenos jugadores. Tengo muchas ganas del partido de mañana y debemos saber cómo gestionar el resto de situaciones. Hay que ver las cosas de forma positiva, estamos mejor que aquel partido. El equipo tiene buenas cualidades y hay que demostrarlas. No tememos a ningún rival", explicó el Hansi ante los medios de comunicación.

Día de rotaciones

Un partido en el que el propio técnico alemán confirmó que servirá para realizar algunas rotaciones y dar minutos a algunos de los jugadores menos habituales. Los blaugranas vienen de competir las semifinales de la Copa y se enfrentarán a la Real Sociedad antes de viajar a Lisboa para medirse al Benfica en los octavos de la Champions.

"Sí, creo que cambiaremos cosas. Como ya hemos dicho, necesitamos jugadores frescos, que estén bien. Es un buen día para hacerlo, habrá cambios. Pero no diré cuáles", comentó el germano entre risas. Entre estos cambios no estarán Ansu Fati ni Andreas Christensen. El primero de ellos no se ejercitó por un proceso febril, aunque tampoco estaba entrando en las convocatorias; mientras que el danés sufrió una recaída en el sóleo, por lo que regresará a la enfermería pocos días después de recibir el alta médica.

El calendario

Incomprensiblemente, LaLiga cambió el horario del Barça de sábado a domingo, a pesar de que el martes jugarán en Portugal la máxima competición europea de clubes. "Esta temporada están sucediendo muchas cosas. Evidentemente, los entrenamientos tienen que ir variando en función de las necesidades. Es muy increíble tener partido contra Las Palmas, Valencia, Sevilla... Llegamos de madrugada, solo nos quedaba un entrenamiento hasta el siguiente partido, pero lo hicieron genial. Nos interesa estar enfocados, no hay excusas. A veces creo que en Alemania u otro país todo es distinto. Aquí a veces no les importa esto, pero el calendario que tenemos no da muchas opciones más. Dos o tres partidos por semanas, sé que no es fácil que lo ajusten y gestionen", reflexionó el alemán con un claro mensaje hacia LaLiga.