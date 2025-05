Flick: "Szczesny jugará ante el Inter y en el clásico"

El plan le funcionó a Hansi Flick. El Barça salió con muchas rotaciones en el José Zorrilla y consiguió los tres puntos ante el colista para seguir en lo más alto de LaLiga aumentando su distancia sobre el Real Madrid. Aunque sufrieron, el alemán estaba muy contento con el rendimiento de su equipo: "Estoy satisfecho. Hemos sufrido más de la cuenta pero el objetivo eran los tres puntos. No estoy decepcionado. Cuando haces 9 cambios no es fácil para ellos. Son jóvenes y yo creo en ellos. Ellos muestran que lo dejan todo pero no era fácil. Parece peligroso, pero al final, Araujo o Christensen lo han hecho bien. Y Ter Stegen ha demostrado lo bueno que es"

Sobre el capitán azulgrana, Flick confirmó que Szczesny será el portero titular en lo que queda de temporada a pesar de la vuelta de Ter Stegen: "'Tek' jugará en Champions ante el Inter y en el clásico ante el Madrid. Este es nuestro plan. Pero hoy estoy muy contento con la vuelta de Marc". El polaco seguirá siendo clave en el equipo de Flick y volverá a ponerse los guantes el martes en San Siro.

Una de las malas noticias del encuentro fue la lesión de Dani Rodríguez y las molestias de Gavi. El extremo se lesionó en la primera parte y no pudo disfrutar más tiempo de su debut con el primer equipo. En el minuto 38 fue substituido y salió con un vendaje aparatoso en el hombro tras una pugna con Aznou.

"Gavi está bien. Me dijo que estaba bien, pero tenemos que esperar a mañana. Dani estoy muy triste por el, venía de lesiones y era su primer partido con nosotros. Estábamos muy contentos. Ha demostrado lo que podemos ver en los entrenamientos, intenta hacer cosas. Lo cuidaremos y cuando vuelva volverá a entrenar con nosotros", analizó Flick.

Las rotaciones fueron el claro plan de Flick durante el encuentro, pero tras el gol local y la lesión del canterano tuvo que dar entrada antes de hora a Lamine para remontar. También terminaron jugando Frenkie de Jong, Olmo y Eric García: "El gol que recibimos fue mala suerte. El cambio de Frenkie y Pedri estaba claro, eran 45 minutos para cada uno. Raphinha y Lamine seguramente hubieran jugado, aunque puede que un poquito menos. Aun así, han podido descansar".

El gol de la victoria lo marcó Fermín, que terminó jugando el partido de delantero centro tras la entrada de Olmo: "Hemos puesto a Olmo de 10 y a Fermín de 9 para involucrarlo más en el juego para poder atacar mejor contra un bloque tan bajo. No es fácil jugar como delantero cuando eres centrocampista, quieres tener la pelota y creo que ha sido mejor para él. Fermín siempre tiene posibilidades de ser titular en su posición o en otras, puede jugar en otros sitios. Mañana descansarán y cuando viajemos a Milán decidiremos".