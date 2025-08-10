Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez

Hansi Flick despejó las dudas en el centro de la defensa después que esta semana se consumara el adiós de Iñigo Martínez al Al Nassr de Arabia Saudí. La marcha del veterano central vasco, el gran líder del técnico sobre el terreno de juego, abría un amplio abanico de especulaciones sobre cómo recomponer la huérfana defensa azulgrana.

Tras lo visto frente al Como de Cesc en la disputa del Trofeu Joan Gamper, Flick parece que lo tiene claro, descarta experimentos y se decanta por asentar a Ronald Araujo en el perfil derecho y dar continuidad a Pau Cubarsí en el eje central izquierdo.

Durante la pretemporada, el centro de la defensa ha sido objeto de numerosas probaturas. Christensen ha disfrutado de minutos y lo cierto es que el futbolista ha rayado a buen nivel cuando ha tenido oportunidad de exhibirse. Una vez más, el danés ha demostrado que cuando el físico le acompaña es un central de plenas garantías tanto en labores defensivas como a la hora de armar la salida de balón con un más que notable criterio.

También Flick no ha dejado escapar la oportunidad para examinar el rendimiento de Gerard Martín readaptado como central zurdo. El técnico alemán siempre ha demostrado una confianza especial en un jugador que en la pasada temporada dio un salto cualitativo muy importante. Solvente en tareas defensas y disciplinado como el que más, Gerard y su polivalencia pueden verse recompensados en el desarrollo de la temporada.

Frente al Como, Hansi se decantó por la solución, a priori, más lógica. Araujo se mantuvo fiel a su perfil derecho y fue Cubarsí quien se desplazó hasta la posición natural de Iñigo Martínez. Un dato especialmente significativo llegó en el minuto 78 con los cambios en la segunda mitad. Araujo se fue directo al banquillo, en parte motivado por una espectacular brecha producto de una pugna, dando entrada a Christensen. El técnico alemán decidió que Cubarsí no abandonara la zona izquierda, remarcando más minutos en su proceso de adaptación al importante vacío dejado por Iñigo.

Si no existen sorpresas de mercado final, Flick ha resuelto uno de los rompecabezas.