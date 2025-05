Flick: "Por supuesto que el Barça es 'més que un club'"

Hansi Flick apareció tarde a la sala de prensa del Estadi Olímpic Lluís Companys porque la fiesta se alargó sobre el césped. No hubo finalmente parlamentos, aunque estaban previsto. Eso sí, el técnico gritó un "visca el Barça y visca Catalunya" a los medios oficiales del club que quedó rergistrado para la posteridad.

Ya ante la prensa, Flick no dudó en asegurar que este domingo toca "perdonar la derrota porque es un día para celebrar, los jugadores han hecho un trabajo fantástico y estoy muy feliz. Claro que no me gusta el resultado, pero también hemos tenido oportunidades para ganar y hemos celebrado la Liga los últimos días". Sobre el césped volvieron a celebrar el título, que fue entrergado por Louzán, presidente de la RFEF, y Flick no escondio que "cuando vi las caras de los aficionados, hemos visto a gente llorar, es una sensación muy grande".

El alemán confesó habérselo pasado bien viendo a la afición celebrar: "Tenemos que mejorar muchas cosas, pero tenemos potencial y desde el inicio ya vi que este equipo nunca se rendía, esta es la actitud y por eso los fans están contentos y satisfechos del equipo Cuando vi la rúa, cómo los jugadores lo celebraban... Era muy bonito".

Y es que Flick se ha sentido en casa desde el primer momento: "Nos lo hemos pasado muy bien desde el inicio. Cuando empezamos la temporada, la sensación era que estábamos en casa. Es grande sentir esto, pero es así: con Deco, con Bojan, el staff, todo el equipo está conectado. Los trabajadores, los utilleros, cocineros... Ha sido un trabajo fantástico y estoy orgulloso de ser parte de este equipo y de este club".

Flick en las celebraciones / Javi Ferrándiz

Tanto es así que no dudó en reconocer que "por supuesto que el Barça es 'més que un club', puedes sentirlo en cada persona, en el propio presidente, que vive para el Barça y todo el mundo da lo mejor de sí mismo. Todo el mundo sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y ves la actitud de los fans, la mentalidad, Barcelona, Catalunya... Estoy contento de ser parte de esto".

Por eso en la previa entendió lo que significaba usar un once con solo jugadores formados en La Masia, aunque no lo hiciera ante el Villarreal. Lo justificó diciendo que "Marc es nuestro capitán y también merecía jugar, creo que era la mejor decisión". A partir de ahí también cambió a varios jugadores más.

La próxima temporada

Flick confesó que "sí que sé lo que quiero para reforzar la plantilla y hacerla mejor, pero será a partir de ahora cuando hablemos de ello. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero al final ha sido una temporada fantástica". Y puso como ejemplo el partido ante el Atlético en casa de Liga en diciembre, que acabó con derrota: "Perdimos, pero jugamos muy bien. Les dije a los jugadores que si jugábamos a este nivel todo era posible. Nunca nos rendimos y hemos visto la respuesta día a día".

Deco y Bojan están al frente de la dirección deportiva del Barça / EFE

Bojan, una persona importante para Flick

Cuestionado por el papel que ha tenido Bojan Krkic, coordinador del Área de Fútbol, mano derecha de Deco, no dudó en asegurar que "ha sido muy imporante, tanto él como Deco, siempre están aquí. Bojan lo sabe todo del club, de La Masia, del filial... Cuando necesitamos jugadores... Es muy importante para mí, lo sabe todo de este club, y para mí es muy bueno tener esta información porque he aprendido cada día cosas".