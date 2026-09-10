Flick supera a Cruyff: ya suma más jornadas como líder de LaLiga con el Barça

Hansi Flick sigue agrandando su leyenda en la historia del FC Barcelona. La victoria ante el Valencia por 0-5 permitió al conjunto blaugrana conservar el liderato de LaLiga y dejó un nuevo dato para la historia: el técnico alemán ya ha completado 60 jornadas en la primera posición, una más que Johan Cruyff durante sus ocho temporadas al frente del primer equipo.

El propio perfil oficial de LaLiga destacó el registro con un mensaje cargado de simbolismo: “De líder a líder”. Flick supera así las 59 jornadas de liderato que acumuló Cruyff, una de las grandes referencias de la historia blaugrana y el entrenador que sentó las bases del Barça moderno.

220 partidos menos que Cruyff

La comparación, sin embargo, deja todavía más en evidencia la velocidad a la que Flick está construyendo su trayectoria en Barcelona. El alemán ha alcanzado esas 60 jornadas de liderato después de solo 80 partidos de Liga, mientras que Cruyff necesitó 300 encuentros para acumular sus 59 semanas en lo más alto de la clasificación.

El dato refleja la regularidad que ha acompañado al Barça desde la llegada del técnico alemán. De las 80 jornadas ligueras disputadas con Flick en el banquillo, el conjunto blaugrana ha ocupado el primer puesto en 60 de ellas, lo que he valido para ganar las dos ligas que ha disputado y liderar la tercera.

Hansi Flick levanta al cielo el título de campeón de Liga / EFE

También por delante de Guardiola y Luis Enrique

El récord de jornadas de liderato no es el único apartado en el que Flick se codea con algunos de los entrenadores más importantes de la historia reciente del Barça. Si se comparan sus primeros 80 partidos de Liga, el alemán es el técnico con más victorias en este tramo. Flick ha conseguido 63 triunfos, por delante de Luis Enrique, que alcanzó las 62 victorias, y de Pep Guardiola, que sumó 61. Tres técnicos que, con estilos y contextos diferentes, han dejado una profunda huella en el banquillo blaugrana.

El Barça de Flick afronta ahora el reto de mantener esa posición de privilegio y prolongar una dinámica que le está permitiendo derribar registros históricos a una velocidad poco habitual. El alemán ya ha superado a Cruyff en jornadas al frente de la clasificación y se ha colocado por delante de Guardiola y Luis Enrique en número de victorias durante sus primeros 80 encuentros. La historia, de momento, sigue dando motivos a Flick para mirar hacia arriba.