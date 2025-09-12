Flick y Sorg podrán estar en el banquillo en el estreno del Barça en la Champions

El entrenador del Barça, Hansi Flick, y su ayudante, Marcus Sorg, fueron sancionados por la UEFA con un partido de suspensión por su actuación en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions ante el Inter de Milán, en el que el equipo azulgrana cayó eliminado en la prórroga. El Barça presentó recurso y ha sido atendido parcialmente por el comité de apelación de la UEFA. Ambos podrán sentarse en el banquillo ante el Newcastle en el estreno de los azulgranas en la Champions, aunque estarán un año en periodo de vigilancia.

Flick y Sorg fueron sancionados con un partido y una multa de 20.000 euros cada uno en base a la infracción de dos artículos del reglamento de la UEFA, el de los principios generales de conducta y el de las normas básicas de conducta decente. En el mismo comunicado, la UEFA informó de una multa de 5.000 euros tanto a Lamine Yamal como a Robert Lewandowski por no acudir de forma inmediata al puesto de control establecido en estos casos.

El recurso presentado por el Barça ha surgido efecto y Flick, que vio una amarilla por protestar alguna decisión del controvertido colegiado polaco Szymon Marciniak, podrá dirigir a su equipo ante el Newcastle. Eso sí, tanto él como su ayudante siguen amenazados de sanción, pues la UEFA indica en su escrito que ambos serán vigilados durante un año y que si incurren de nuevo en un comportamiento inadecuado se añadirá este partido a la nueva sanción que se les imponga. Las costas del proceso las pagará el FC Barcelona.