Flick: "Soñar con el triplete está permitido"

El Barça jugará la final de Copa del Rey y en gran parte es gracias al gran trabajo de Hansi Flick que disputará su segunda final como entrenador azulgrana. El alemán se mostró muy satisfecho tras superar al Atlético de Madrid en el Metropolitano.

“Estoy muy feliz, han sido dos partes muy distintas. En la primera hemos dominado más, pero en la segunda hemos defendido bien. Todo el mundo puede estar orgulloso de este equipo, los entrenadores lo estamos”, afirmó el azulgrana.

Aun así, Flick no se confió piensa en la final: “Sabemos que en el fútbol las cosas cambian muy rápido. Estamos muy felices ahora por el equipo, hemos progresado mucho. Lo apreciamos, pero no hay que sentirse favoritos por ello. Para mí la final no es importante ahora, no miro a la final, está demasiado lejos. Para el Betis queda poco, tenemos que manejarlo también. Tenemos que recuperar, no es fácil, pero lo estamos haciendo muy bien”.

El alemán le dio importancia a la mejora que ha experimentado el equipo tras el parón de selección. Según Flick, ha sido un momento clave en la temporada culé.

“Siempre soy positivo, después del parón hemos mejorado mucho. Podéis ver que el equipo cree en como queremos jugar, pienso que el partido de ida fue un buen punto para el equipo. Les dije que estaba muy feliz, que si jugamos como ese día ganaríamos y hoy igual. Hemos sido valientes y hemos sabido sufrir. No es nada fácil la portería a cero en este estadio, el Atlético es uno de los mejores equipos de Europa”, explicó el ex del Bayern.

La afición azulgrana quiere y sueña con el triplete. El Barça está primero en Liga, en la final de Copa y en los cuartos de la Champions League, pero Flick avisa de que queda mucho por jugar: “Soñar está permitido, pero tenemos que estar concentrados. No es fácil porque mañana llegaremos muy tarde y el día siguiente ya tenemos que entrenar para el Betis. Nuestro trabajo es este. Lo haremos bien, tenemos un gran equipo con unos jugadores muy profesionales. Podemos estar orgullosos de como hemos jugado”

El protagonista de la vuelta de las semifinales fue Ferran Torres, con su gol clasificó al Barça para la gran final. El alemán explicó los motivos de su titularidad y lo felicitó: “Hoy Ferran ha jugado porque lo hizo muy bien en los otros juegos de Copa, el sábado podríamos ver otro nueve. Cada jugador está en un gran nivel. Esto es lo que necesitamos, estamos jugando muchos partidos. Como Eric, hoy nos ha dado estabilidad defensiva, en Navidad le dije que si se quedaba jugaría”.