Flick: "Podemos soñar, pero con los pies en el suelo"

Abril viene con muchas curvas y una de las paradas más importantes de este mes es la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League contra el Borussia Dortmund, el finalista de la edición pasada. Hansi Flick, en la rueda de prensa antes del encuentro de ida que se disputará en Montjuïc este miércoles (21:00 horas), hizo un llamamiento a la ilusión, pero también a la prudencia.

"Por un lado, siempre lo he dicho, podemos soñar, pero los entrenadores tenemos que tocar de pies al suelo. Tenemos que valorar lo que hemos conseguido hasta ahora, hemos trabajado duro en cada entrenamiento y partido; tendremos que echar toda la carne en el asador. Las estadísticas no me interesan, tampoco el pasado, solo cuenta el aquí y el ahora. No hemos perdido ningún partido este año y queremos que siga así", comentaba el técnico en un impoluto alemán ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

A pesar de que el Borussia Dortmund no está teniendo una temporada tan brillante como la pasada, el entrenador del Barça valora mucho el trabajo de los alemanes, pero también ensalzando a su equipo. "En cuartos, todo el mundo quiere jugar contra cualquier equipo para seguir hacia adelante. El Dortmund es muy estable, tiene confianza, ha hecho partidos buenos", arrancaba, pero también añadía: "en la Champions hemos trabajado muy bien, tengo plena confianza en el equipo, le veo muy bien y hemos mejorado en muchas situaciones".

Para preparar este encuentro, Flick le dedicó una hora a la sesión de activación y de vídeo antes de saltar al verde del Camp Tito Vilanova. "Les hemos dejado tranquilos un par de días y todo se ha concentrado hoy, un poco de postpartido, de cómo queremos jugar, el análisis del rival. Son unos cuartos de Champions, no solo es importante entrenar en el campo, hay que tratar temas en la sala de reuniones, pero hemos llegado a tiempo para la rueda de prensa, ¿no? (risas)", respondía el germano.

Un Dortmund cambiado

Esta será la segunda vez en que catalanes y alemanes se vean las caras esta temporada, puesto que ya se enfrentaron durante la Fase liga de la presente edición de la Champions League. Los blaugranas se impusieron por 2-3 con remontada incluida. Ahora se viene un doble enfrentamiento en los cuartos de final, pero ¿cómo ha evolucionado el Dortmund cuatro meses después?

Para empezar, el Dortmund no podrá contar con su defensa central titular: Nico Schlotterbeck, quien se rompió el menisco de la rodilla izquierda recientemente y se perderá lo que resta de temporada. Flick aseguró que prefiere jugar "contra el mejor equipo posible" y ensalzó las cualidades de un futbolista a quien ya quiso fichar cuando arrancó su etapa en el banquillo del Bayern de Múnich. "Es muy bueno en el uno contra uno, en la salida de balón...", aunque también apuntó que "el Dortmund tiene suficientes jugadores que tienen esta clase y tiene razones por las que está en cuartos, influirá poco".

Flick conoce al Borussia Dortmund sobradamente: tanto de su etapa como entrenador del Bayern, pero también como asistente de Löw en la selección alemana. En este sentido, el míster destacó que la buena racha de resultados en estas últimas semanas tienen que ver con la confianza. También quiso remarcar que ve una diferencia con "el primero y el segundo pase en profundidad", así como que "es un equipo con mucho ritmo y velocidad, les gusta pensar y jugar en el ataque".