Flick, sobre la situación de Frenkie de Jong: "Debe mejorar"

Pocos sobresaltos. Y eso es algo positivo para Hansi Flick. El entrenamiento previo al Barça-Osasuna transcurrió con pocas novedades más allá de que Gerard Martín regresó tras perderse la sesión del jueves por una indisposición. El de Cornellà, que se está destapando como central las últimas semanas, estará OK para el duelo de este sábado.

Con sus efectivos a punto y con las bajas únicamente de Gavi, Araujo y Dani Olmo, Flick siguió dando vueltas a la alineación que presentará ante el cuadro navarro en la Jornada 16 de la Liga EA Sports. Con seis victorias seguidas y tras vencer un duelo importantísima ante el Eintracht en Champions, Hansi irrumpió en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para atender a los medios de comunicación.

OBJETIVO ANTE OSASUNA

Sobre competencia en ataque, acerca Osasuna y la racha de victorias consecutivas. La clasificación, la competencia en la plantilla y varias cosas más.

"Todos los partidos son difíciles si no juegas al 100%. Queremos jugar a nuestro nivel más alto, no importa el rival. Nos concentramos en preparar bien a todos los jugadores. Es muy importante sumar los tres puntos", empezó comentando Flick sobre Osasuna y el contexto.

Queda mucho, estamos en diciembre, debemos fijarnos en nosotros

Acerca de la posición de privilegio en la clasificación y esos cuatro puntos de margen en lo más alto, el técnico lo relativiza: "Queda mucho por recorrer. Estamos en diciembre. De momento, lo importante es concentrarnos, mirar lo que hacemos nosotros. Podemos ganar a cualquiera, pero podemos mejorar muchas cosas. Lo que no debemos hacer es mirar la tabla. No es la actitud adecuada".

Aparecieron varios nombres propios durante la comparecencia. Entre ellos el de un Alejandro Balde del que quizás se espera algo más. "También es muy joven, lo que puedo decir es que le veo jugando muy bien, concentrado en entrenar bien tras su lesión y tiene mucho potencial, puede jugar también para España, así que lo tiene que mostrar cada partido, cada minuto, ese nivel, esa velocidad, puede mejorar mucho pero su mentalidad es genial".

MENSAJE A FRENKIE

Y quizás una de las reflexiones de la rueda de prensa. Sobre un Frenkie de Jong que acumula dos suplencias seguidas y en total cuatro partidos seguidos sin ser titular tras un proceso febril. Hasta hace poco, uno de los indispensables de Flick. Pero parece que el entrenador germano espera más del futbolista por lo que se dedujo de sus palabras.

"Hemos de pensar en este momento. Hemos jugado muy bien en los últimos partidos con Cubarsí, Eric, Ferran... De Jong tiene que mejorar después de estos días de baja". Sembró muchas dudas acerca de si el futbolista formado en el Ajax puede recuperar la titularidad frente a Osasuna. "Lo importante es que jugará en esa posición el que esté mejor y aún tenemos unas horas para decidir", añadió Flick.

Y remató elogiando sobremanera a un Eric que acaba de renovar hasta 2031: . "Tiene una gran cualidad en todas las posiciones que juega, y como 6 tiene un gran nivel, un jugador como él puede cambiar varias posiciones y es muy bueno, y ahora importa la estabilidad, es bueno tenerle por su versatilidad".

NO QUISO ENTRAR EN LA SITUACIÓN DE XABI

Otro de los puntos del día era la situación de Xabi Alonso en el Madrid. Mientras Flick pasó por un bache importante en su primer año (el pasado) pero no llegó a ser discutido, en Madrid ya ponen la soga al cuelo del tolosarra. Flick se autoimpuso no hablar del asunto: "No me preocupo en el Madrid, solo en nosotros mismos al cien por cien y en nuestra situación".

"Es un tópico que podemos discutir, pero no quiero hacerlo, y no quiero hablar del Madrid, solo del Barça, que es para lo que estoy aquí", respondió acerca de si cree injusto que en tan poco tiempo ya se habla de una destitución de su colega.