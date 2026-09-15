Flick: "La situación no es fácil para Balde"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aclaró que no está disgustado con la actitud de Alejandro Balde, pese a que aún no ha debutado en la presente temporada. El alemán justificó sus ausencias por la competencia, si bien reconoció que su situación "no es fácil".

Flick explicó que "tenemos a cinco laterales, dos en la derecha y tres en la izquierda. Nadie esperaba que Xavi Espart jugara a este nivel. Balde debe dar su mejor versión. Ya lo da en los entrenos".

El míster entiende que el futbolista "no esté contento, porque quiere jugar y no tiene minutos. Ha sido clave estos dos últimos años. Las cosas cambian. Hay una dinámica diferente, hay que gestionarlo. Lo está haciendo bien, estoy contento con él. No es una situación fácil, es una competición por una posición".

Balde vio como en el tramo final del mercado de verano dejaba de contar para Hansi Flick. Ya no estuvo a tiempo de encontrar otro destino y ahora tiene tres meses y medios para dos escenarios: revertir su rol en el Barça o buscar un nuevo destino.

En las últimas horas se le ha vinculado con el Liverpool. Y es que Balde es un jugador que gusta en la Premier League, donde el Manchester United también sondeó su posible fichaje. Al igual que ocurrió en Italia con el Inter de Milán en un posible intercambio con Dimarco.

En cualquier caso, Balde es por ahora uno más en la plantilla. En invierno se valorará cuál es la mejor opción. El futbolista tiene contrato hasta el 2028, solo 22 años y un largo camino por delante en el mundo del fútbol.

En cualquier caso, el Barça no se desprendería de él a cualquier precio ya que su valor de mercado ronda los 40 millones de euros.