Flick se sincera: "Hemos tenido un debate y todos estamos convencidos"

Cuando las cosas no van, lo mejor es hablarlas a conciencia después de un necesario 'reset'. Hansi Flick y su staff técnico han planificado la semana al dedillo y tras conceder dos días de fiesta a la plantilla del FC Barcelona posteriores al KO en el derbi en Girona, fue el momento, el jueves, de reunirse con los jugadores y hablar largo y tendido. Una charla que tuvo continuidad el sábado en la previa del Barça-Levante, en este caso para abordar motivos más futbolísticos y tácticos. Flick ha puesto la semilla para que el conjunto azulgrana vuelva a ser reconocible y aspire a ganarlo todo.

German Bona

Flick fue muy sincero ya desde la primera pregunta de los periodistas, con ganas de hablar sin tapujos. No le costó reconocer que en la plantilla ha podido haber dudas tras las últimas derrotas y que su trabajo, junto a sus ayudantes, ha sido, de alguna manera, el de volverles a convencer. Pero siempre sin denunciar al estilo que identifica a Hansi y a su Barça.

"Es normal tener dudas y hemos sido muy honestos"

"Por supuesto, después de dos derrotas y sin ofrecer el mejor nivel, ha ido muy bien tener estos dos días libres. Puedo ver que los jugadores están más frescos", comenzó diciendo Flick, para sentenciar a continuación: "Jugamos en casa y hay que ganar los tres puntos, ganar en confianza".

Para entrar ya 'directamente' al grano (sin pregunta previa) y admitir: "Es normal que cuando pierdes y no juegas bien se generen dudas. Hemos sido muy honestos, hace dos días y hoy. Debemos jugar con nuestra filosofía y la mentalidad adecuada, necesitamos esa hambre. Todo el mundo está convencido de lo que debemos hacer".

Hansi Flick explicó que las reuniones han sido extensas a nivel colectivo, y también personal. "He hablado con muchos jugadores de cómo queremos jugar y estamos convencidos todos al cien por cien. En el Barça todo el mundo quiere ganar, a nadie le gusta perder. Estos momentos no son fáciles, la comunicación es de vital importancia. Hemos sido honestos y abiertos", aseguró el alemán.

"Necesitamos a líderes"

Unas conversaciones abiertas y donde los futbolistas han podido dar su opinión:: "No solo explico, les hago preguntas, es así como yo trabajo y gestiono al equipo. Necesitamos a líderes, es importante que ellos tengan la palabra. Yo quiero que ellos asuman la responsabilidad de la situación y creo que lo están haciendo".

De la 'tardanza' de este sábado que incluso provocó que la rueda de prensa empezara un cuarto de hora más tarde (insólito con Flick), el entrenador del Barça comentó que "hemos recibido muchas ocasiones de los equipos rivales y hemos hablado de lo que hay que mejorar. Ha habido un debate abierto, una conversación abierta. He sido claro".

Incluso, no tuvo problemas el de Heidelberg en detallar los aspectos futbolísticos en los que están fallando. "En muchos casos perdemos el balón en el último tercio, cuando jugamos contra equipos que juegan en bloque bajo, se generan espacios a nuestras espalda... si perdemos demasiado balones y no nos posicionamos bien.... entonces dejamos espacios abiertos para los rivales. Hay que actuar como equipo: siempre estar bien conectados; si lo estamos, presionaremos bien, y creo que hemos perdido eso en los últimos días. Necesitamos más intensidad con y sin balón", concretó.

A nivel personal, Flick aseguró estar "muy centrado" y se lo tomó "como una muy buena oportunidad". Y él mismo fue quien anticipó que "Rashford está de vuelta, Pedri también y Gavi va mejorando".

Sobre las elecciones y el 'gafe' sin Laporta

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona en plena competición no afectan al funcionamiento del equipo, en palabras de Hansi Flick, pese a todos los rumores de mercado y todo lo que conlleva el proceso. "Se ha tomado esta decisión, no es trabajo mío hacer ningún comentario y no creo que afecte al equipo", dijo el mister azulgrana, de quien ya explicó SPORT que un primer momento le costó entender que no se hicieran a final de temporada. Y dejó un comentario divertido, entre risas: "De hecho, el presidente no ha estado en los dos últimos partidos y los hemos perdido, quizás ese sea el motivo".