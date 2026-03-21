Flick sigue encantado con Xavi Espart

Las bajas en defensa de jugadores importantes como Koundé y Balde, que se sumaron a la de larga duración de Andreas Christensen, sumadas a las molestias que está teniendo Eric Garcia en las últimas semanas, han hecho que Hansi Flick haya tirado del filial en las últimas convocatorias, siendo Xavi Espart y Álvaro Cortés dos de los habituales en los entrenamientos en las últimas semanas.

Espart debutó en el primer equipo el pasado día 10 jugando los últimos minutos del partido de ida de los octavos de final de la Champions contra el Newcastle. Saltó al terreno de juego en el 88 por un acalambrado Ronald Araujo. Días después, vivió su estreno como titular ante el Sevilla en el Spotify Camp Nou y volvió a tener minutos en la vuelta de la Champions contra el Newcastle.

Está jugando muy bien y ha sido convocado por la selección española sub-19. Antes, apunta a titular de nuevo ante el Rayo en el lateral derecho tras recoger los elogios de Flick en rueda de prensa. "Estáis viendo lo mismo que yo, es un jugador con confianza, me encanta la tranquilidad con la que juega, parece que tenga las pulsaciones bajísimas. Nos demuestra su calidad, el temple que tiene. Puede ser una muy buena opción para nosotros", ha explicado el alemán.