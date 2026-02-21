Flick sigue apretando las tuercas y bate un récord

Hansi Flick es consciente de que toca recuperar la plantilla del FC Barcelona. Después de estar una hora y media el pasado jueves en comunicación con los jugadores, en una reunión que fue catalogada de muy productiva, este sábado, en la previa del Barça-Levante se ha batido un récord de la temporada. El equipo ha pisado el césped del Tito Vilanova a las 12.02 horas del mediodía, una hora más tarde de lo previsto. Tocaba, como es habitual, sesión de video para estudiar al rival y corregir los errores. Son días de hablar mucho y de mentalizarse para superar el bache tras las dos últimas derrotas.

German Bona

En el aspecto deportivo, el técnico alemán se puede congratular de tener la enfermería prácticamente vacía. Solo Andreas Christensen está en el dique seco. Como en la sesión del viernes, Gavi volvió a hacer la activación con sus compañeros. El de Los Palacios incluso se puso, con el peto verde, en el centro de uno de los dos rondos que dispuso el técnico al inicio de la sesión y tocó balón, Sigue dando pasos adelante.

Gavi sigue dando pasos adelante

El primer jugador en salir al césped, después de que lo hiciera Hansi Flick en solitario, fue Wojciech Szczesny. Después, un pequeño grupo donde estaba Pedri, de quien se espera pueda ya tener unos minutos este domingo (16.15 horas) frente al Levante. Con el grueso más numeroso aparecieron el propio Gavi y Marcus Rashford, ya recuperado y que entró al campo hablando con Lamine Yamal. Por su parte, Raphinha apareció por detrás de una de las porterías, en una imagen poco habitual, pero se integró el brasileño normalmente con el grupo.

Flick recupera efectivos en un momento trascendente de la temporada, en la que el equipo tiene que intentar recortar distancias con el Real Madrid y recuperar la cabeza en la clasificación, como ya ha conseguido otras veces. Eso, en LalIga, pues después llegará el reto de buscar una remontada épica frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey con 4 goles de desventaja, y por último, volverá la Champions League con PSG o Newcastle como rivales más posibles en los octavos de final.