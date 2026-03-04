Flick: "Ha sido un riesgo dejar a Pedri en el campo... Estoy feliz que no haya pasado nada"

El Barça se quedó a las puertas de una remontada histórica, pero el equipo blaugrana se marchó orgulloso de la imagen que dio en un Camp Nou que estuvo al lado de los suyos hasta el final. Entre los que más aplaudieron el esfuerzo del equipo, un Hansi Flick que en cuanto el árbitro pitó el final se lanzó a apoyar a sus futbolistas.

“Todos han dado todo y han jugado un partido fantástico. Hemos sido valientes. Ese cuarto gol no ha llegado, estas cosas pasan. La sensación es que si se juegan más partidos así podemos ser imparables. Hemos generado muchas oportunidades para marcar, hemos hecho un partido increíble, pero al final tenemos que aceptar el resultado”, explicó el entrenador nada más terminar el partido.

Hansi Flick, en el partido ante el Atlético / Valentí Enrich / SPO

“Ves el nivel de los jóvenes que suben de La Masia y es increíble, pero obviamente estamos decepcionados con la eliminación”, añadió Flick, que volvió a resaltar la importancia que tiene la cantera y la juventud en esta plantilla y en el club.

“Después de esas dos derrotas (Girona y Atlético) hablamos mucho como equipo y todo el mundo estuvo convencido de nuestro estilo de juego. Creo que hoy todos han jugado fantástico. Bernal, con dos goles, Cubarsí ha hecho un partido increíble. Es uno de los mejores defensas centrales en el mundo. Con balón es increíble, pero lo que hemos visto hoy es alucinante. Esta es la mentalidad que queremos de él”, valoró, antes de pedir ir “paso a paso” con LaLiga y la Champions.

Los elogios no cesaron en rueda de prensa: “Es normal que estuvieran exhaustos porque lo han dejado todo, han dado más del 100%, han jugado con el alma y lo han dado todo”.

Toque de atención

A pesar del triunfo, la mala noticia para el Barça llegó en forma de lesiones, con las bajas de Jules Kounde y Alejandro Balde, que tuvieron que ser sustituidos antes de tiempo.

Lamine Yamal consuela a un Balde desolado / EFE

Tras el encuentro, Flick no perdió la oportunidad de dar un toque de atención por los continuos problemas físicos. “Tenemos dos lesiones más, no estoy contento. Tres jugadores lesionados y eso no está bien. Tendremos que hablar con el equipo médico, los preparadores físicos. Cómo podemos evitar que se lesionen tres jugadores en una semana”, expresó el alemán.

Por último, respiró aliviado por Pedri: “Ha sido un riesgo. Estoy muy contento de que no haya pasado nada (una lesión). Le necesitamos en el campo”.