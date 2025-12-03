Flick: “Ha sido uno de los mejores partidos de la temporada”

Hansi Flick pudo celebrar, por fin, tras una gran victoria ante el Atlético en la que se vio la mejor versión de su equipo esta temporada.

Ante el Alavés le vimos frustrado tras la victoria por la mínima, pero el gran nivel de los suyos le dejó un gran sabor de boca: “Hemos hecho una gran actuación, ante un gran equipo. Hemos luchado juntos, ha sido fantástico. Veremos si este partido es un punto de inflexión. Ha sido uno de los mejores partidos de la temporada. Hemos merecido ganar”, explicó en rueda de prensa.

Una de las grandes noticias para el alemán es haber recuperado a Raphinha. El brasileño empezó el encuentro de los mejores en el Spotify Camp Nou: “Es muy importante para nosotros. Cuando está él en el campo, aumenta la intensidad y eso afecta a todo. Lo podéis ver muy bien el campo. Los movimientos de todos son impresionantes”. Esta victoria ha sido la primera este curso ante un rival grande. Las derrotas ante el Real Madrid, Chelsea y PSG dejaron tocados a los de Flick, pero hoy el equipo dio un golpe sobre la mesa: “Este ha sido el partido que queríamos. Hemos superado al enemigo. El nivel hoy ha sido muy bueno. Hemos mejorado mucho. Las derrotas ante los grandes son el pasado; hoy hemos visto una gran actuación y tenemos que seguir así”.

Flick se abrazó con los jugadores tras el gol de Ferran / Agencias

Flick tampoco pudo negar la felicidad de haber recuperado a un jugador como Pedri: “Pedri es un jugador espectacular; estoy contento de que se haya recuperado y esté a un gran nivel. Estoy contento de que haya vuelto al campo. Es un jugador muy importante”.

Eso sí, el canario salió del césped muy cansado y con síntomas de dolor, pero el alemán confirmó que todo iba bien, aunque no pudo decir lo mismo de Dani Olmo: “Pedri está bien, cansado. Dani tiene problemas en el hombro y ya veremos”, sentenció tras sus dolores en el hombro.