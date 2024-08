Flick sentencia a Vitor Roque en el Barça: casi ni jugó en el Clásico

Vitor Roque tiene el futuro complicado en el Barça. El delantero brasileño esperaba convencer a Hansi Flick durante la pretemporada, pero parece que el técnico alemán le tiene sentenciado. En el primer duelo amistoso le puso en la banda contra el City y Vitor Roque no se desenvolvió bien y en el Clásico ante el Madrid ya fue suplente y solo jugó 15 minutos. El atacante deberá salir del club blaugrana en este mercado de verano.

Flick tiene claro que solo va a jugar con un delantero centro nato y ese puesto es para Lewandowski. El entrenador alemán sabe de antemano que Vitor Roque no puede jugar de extremo por lo que aquí tendrá pocas oportunidades.De hecho, Pau Víctor ya le ha ganado claramente la partida este verano y no sería extraño que el reciente fichaje procedente del Girona siga en la primera plantilla y no salga cedido. Ha gustado mucho.

Vitor Roque tenía el reto de jugar muchos minutos esta pretemporada, pero en su primera actuación no estuvo afortunado y en el Clásico Flick ya le sentenció. El brasileño sabía, antes de comenzar los entrenamientos, que el club estaba buscándole una salida por lo que la situación y la presión es complicada.

La idea que tiene el Barça es tomar una decisión al regreso de la gira por los Estados Unidos, pero ya están escuchando ofertas. Se hablará con él para encontrar la mejor solución y para el Barça pasaría ya por un traspaso defintiivo. Habrá que ver si se encuentra la oferta adecuada para que todos salgan beneficiados.