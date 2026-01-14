Flick se pronuncia sobre la posible titularidad de Ter Stegen en Copa: "Creo que jugará Joan Garcia"

La situación de Marc-André Ter Stegen sigue en el aire. Con la posibilidad de salir cedido al Girona encima de la mesa, el alemán espera apurar sus opciones en Barcelona siendo útil al equipo en un torneo como la Copa del Rey.

Para el capitán del Barça, en su plan para coger ritmo de competición con intención de ser el portero titular de Alemania en el próximo Mundial, sumar minutos en una competición como la del KO era la mejor opción para seguir en la Ciudad Condal, importante para él a nivel personal, al mismo tiempo que demostraba a su federación que estaba en forma para jugar partidos exigentes.

Sin embargo, el pensamiento de Hansi Flick no va en la misma línea. Aunque no quiso cerrar ninguna puerta sobre qué portero alineará mañana en el Sardinero, el técnico alemán fue bastante claro en sus intenciones en la portería cuando le preguntaron por el rol de Marc-André Ter Stegen:

"Tengo todas las opciones, pero de momento creo que Joan jugará mañana. Mañana lo veremos", apuntó sobre el debate. Cuando le insistieron sobre si no había posibilidades para su compatriota, quiso aparcar el tema: "Como he dicho, nos reuniremos y decidiremos".

Al ser cuestionado por los errores defensivos en los últimos minutos de la final de Yeda contra el Real Madrid que podrían haber costado el empate de los blancos, Flick volvió a sacar a pasear elogios para el portero de Sallent: "Con Joan Garcia detrás estoy muy tranquilo y contento. Tenemos un portero que paró mucho y ganamos. Fue fantástico".

Puerta abierta a Araujo

Hansi Flick mantiene la cautela con Ronald Araujo de cara al duelo de octavos de final de la Copa del Rey frente al Racing. El central uruguayo, que reapareció el pasado fin de semana en el clásico tras más de un mes alejado de los terrenos de juego por motivos de salud mental, podría volver a sumar minutos, aunque el técnico alemán evita cualquier precipitación.

"No lo hemos decidido aún. Nos queda un día, algunos jugadores están cansados, nos hemos de cuidar", explicó Flick, dejando claro que la gestión física y emocional de la plantilla sigue siendo prioritaria en un calendario muy exigente. El entrenador confirmó que Araujo está entrenando con normalidad y que existe la posibilidad de que tenga participación: "Puede jugar unos minutos".