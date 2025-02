Flick: "Cada semana es una final y es por nuestra culpa..."

Día frío y lluvioso en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Los futbolistas saltaban al Campo Tito Vilanova ataviados con todo tipo de capas de ropa, chubasqueros y demás para afrontar la última sesión de entrenamiento previa al choque de la Jornada 22 de Liga ante el Alavés.

Hansi Flick ya dejó claro en el post frente a la Atalanta en Champions que el principal objetivo estos días (pocos) era corregir el tema de los goles en contra y, sobre todo, el hecho de encajar tan pronto en los encuentros. Lo que hace ya ir a remolque al equipo y tener que sobreponerse a la situación adversa.

SIN SORPRESAS CON EL RELOJ

Puntualidad británica del teutón en sala de prensa. 12:59 y algunos segundos y accedía, sonriente, por la puerta del barracón situado en la entrada de la Ciutat Esportiva. Apagaba las notificaciones del reloj (no lo volverán a pillar) y se colocaba los auriculares para la traducción.

La preparación no varía mucho jugando a las 14:00...

Una de las novedad, precisamente, el horario. 14:00. "La preparación no es muy diferente a lo habitual, pero nos tendremos que adaptar. No miro atrás en las estadísticas, me centro en el partido de mañana. Será muy importante estar preparados y tener ganas de sumar los tres puntos, será difícil. Veremos si van al ataque o se defienden más".

Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al FC Barcelona - Atalanta / Javi Ferrándiz

Respecto al sorteo de Champions y lo que supone no tener que disputar el playoff para su equipo, el germano apuntó que "para nosotros es importante haber acabado entre los ocho primeros en la Champions. Nuestro calendario tampoco es tan fácil porque jugamos el lunes y luego el sábado, quizá no es ideal. Nos toca el Valencia y luego el Sevilla. Quizá podremos dar dos días de descanso, tendremos más días para preparar los siguientes partidos. Solo quiero hablar de mi equipo, no del resto. En nuestro caso, está bien estos dos partidos sin encuentros entre semana".

CÓMO PLANTEA EL DUELO ANTE EL ALAVÉS

No quiso hacer alusión a la eliminatoria Manchetser City-Real Madrid, por cierto. Respecto al rival, el Alavés: "Cada partido es diferente, pero queremos ganarlo. Sabemos que tendremos que defender, dejar la portería a cero, crear oportunidades para marcar y sumar los tres puntos. En tres de los últimos cinco partido han marcado antes de los primeros diez minutos, deberemos estar atentos".

Con técnico relativamente nuevo, por cierto, el 'Chacho' Coudet: "Ha estabilizado a la defensa y atacan con presión arriba, pueden jugar con cinco atrás. En los primeros diez minutos han empezado muy bien y tendremos que estar preparados para contrarrestarlo", opina Flick.

LOS TROPIEZOS ANTE EQUIPOS TÉORICAMENTE INFERIORES

El Valencia se 'suicidó' la semana pasada en Montjuïc. ¿Qué espera del planteamiento del cuadro babazorro? "Veremos lo que pasa. Hemos visto las diferentes opciones que nos puede presentar el equipo y estamos preparados". El Barça ha pinchado demasiado ante equipos de la zona baja: "Lo comenté anteriormente. Si dejas el 5-10% no puedes ganar porque ellos luchan por mantenerse en la Liga. Hay que demostrar desde el primer minuto que estamos al 100%".

Hansi no echa de menos refuerzos. Y considera que lo que tiene en la plantilla basta: "Creo que en todas las posiciones tenemos a, un mínimo, de dos jugadores. Cuando vuelva Dani, tendremos a otro. Contra el Valencia, con Eric, Fermín, Gerard Martín... Fue muy bueno para mí verlo".

DAR CAZA AL MADRID

La mayor preocupación ahora mismo en Liga es reducir como sea la distancia, el amplio colchón, que tiene el Real Madrid. Siete puntos no serán nada fácil de salvar y Flick es consciente de ello: "Esta situación es la que tenemos, hemos perdido muchos puntos. Esperamos ganar varios partidos seguidos, tenemos que encadenar victorias para meter presión al Madrid. Siete puntos, no es fácil, pero seguiremos luchando".

Por delante, además del clásico en Montjuïc del próximo mes de mayo, hay varias oportunidades. Pero, lo más importante, es no fallar. Cada semana es una final, no hay margen de error. Quizás suena demasiado épico, pero es la realidad. "Es por nuestra culpa", dijo Hansi.