Flick, seguro de recuperar al mejor Joao Félix

Joao Félix llegó el pasado verano al Barça en calidad de cedido desde el Atlético de Madrid. No era el portugués del agrado de Xavi Hernández, pero la falta de posibilidades en el mercado, hicieron que el de Terrassa acabase aceptando la incorporación del portugués, un jugador que sí ha sido siempre muy valorado por el presidente, Joan Laporta.

El rendimiento de Joao Félix con la camiseta azulgrana no fue el esperado. Fue de más a menos y acabó siendo un habitual del banquillo. Acabó jugando 44 partidos, marcando diez goles y repartiendo seis asistencias, destacando sus dos buenas actuaciones ante el Atlético de Madrid, club propiedad de sus derechos y al que no puede volver porque Simeone no lo quiere y mucho menos la afición.

La idea del Barça, en la que ya trabaja con la ayuda de Jorge Mendes, representante del futbolista, es la de alargar un año la cesión. Xavi quizá no hubiese aceptado la continuidad del portugués, pero el nuevo entrenador del Barça, Hansi Flick, cree que puede sacar un gran rendimiento del delantero.

Joao Félix no está siendo tampoco importante para Robert Martínez en esta Eurocopa, pues solo ha participado el delantero en un encuentro, el que Portugal perdió ante Georgia siendo ya primera de grupo y con infinidad de rotaciones. De todos modos, Flick está dispuesto a explotar su enorme talento. Está convencido el técnico alemán que puede sacar lo mejor de él. Cree que Joao Félix es un atacante muy desequilibrante y de los que marcan diferencias, pero cree que para que todo ello se vea reflejado en el campo, necesita tener la confianza del entrenador. El portugués no la tuvo en el Atlético de Madrid con Simeone y Xavi también la perdió. Cree Flick que Joao Félix necesita continuidad para sacar a relucir todo su talento y está seguro de que podrá acabar dándole mucho al Barça.

Para que ello sea posible, el director deportivo, Deco, deberá llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid. Para lograrlo, cuenta con que el jugador desea seguir vistiendo la camiseta azulgrana y con que desde el Metropolitano ven pocas salidas para el portugués, pues tampoco se está revalorizando en esta Eurocopa como esperaban los rojiblancos.