Flick: "La segunda parte nos da confianza para los siguientes partidos"

Hansi Flick vio las dos versiones de su equipo en Balaídos. La primera parte, con todo lo peor de los últimos partidos, aunque con un gran ataque, y una segunda parte de dominio total ante un Celta que se apagó.

El alemán reaccionó en rueda de prensa al encuentro de su equipo y afirmó que vio cosas positivas en las dos partes: “Me voy satisfecho con el equipo antes del parón. Estoy muy contento, aprecio mucho lo que he visto. En la primera parte nos hemos equivocado más que en la segunda y ellos lo han aprovechado. Pero lo que he visto con la pelota ha sido muy bueno y en la segunda hemos dominado más”.

Este partido tiene que ser un punto de inflexión para los culés, sobre todo el cambio en la segunda parte. Algo que Flick comparte y celebra: “En el fútbol no cuenta lo que pasa en el pasado. Creo que la segunda parte nos da confianza para los siguientes partidos. Es lo que necesitamos. Cuando puedes crear presión al equipo rival es bueno; me gusta lo que he visto en la segunda parte”.

Con esta victoria, los culés recortan dos puntos al Real Madrid tras empatar en Vallecas. El alemán afirmó que era un gran resultado antes del parón: “Normalmente nos miramos a nosotros. Pero cuando puedes presionar al Madrid en la clasificación, está muy bien. Especialmente antes del parón, está muy bien”.

El gran protagonista del encuentro fue sin dudas Robert Lewandowski, que volvió a la titularidad con un hat-trick importantísimo para sumar la victoria. “Es pronto para hablar de la temporada que viene. Todos saben la situación de Lewandowski. Después de la lesión vi un Lewandowski diferente, muy positivo. Para su confianza es muy bueno marcar tres goles hoy. Para nosotros también es importante, igual que la pasada temporada”, explicó Flick.

La única nota negativa fue la expulsión rigurosa de Frenkie de Jong. Aunque Flick quitó hierro al asunto: “El partido de De Jong ha sido muy bueno. Controló el partido. Fue muy importante para nosotros. Está jugando a un nivel increíble. No es buena la expulsión, porque es muy importante. Pero al final, lo tendremos que solucionar. Volverán Pedri, Raphinha y Joan García”.

Los culés se marcharán con las selecciones y volverán el próximo 22 de noviembre ante el Athletic Club tras ponerse a solo tres puntos del Madrid: “Estamos contentos y en el vestuario hemos comentado que estabamos orgullosos”, finalizó Flick.