Flick: "La segunda mitad de temporada ha sido increíble"

Ni siquiera el día que culminó su triplete nacional se salió de su guión habitual Hansi Flick. Tras conquistar su primera Liga con el Barça, el técnico alemán se mostró satisfecho por el trabajo realizado y remarcó la actitud “positiva” y voluntad de atacar que ha exhibido su equipo a lo largo de todo el campeonato.

“Esto normalmente trata de actitud y nosotros hemos estado siempre pensando en positivo. En pretemporada, en los entrenamientos... tenemos una filosofía diferente, de atacar siempre y el equipo se ha adaptado bien”, comentó el alemán a los micrófonos de ‘Movistar’.

"La Supercopa nos dio confianza"

Sereno en su discurso, el técnico quiso dar valor a la mejora de su elenco conforme avanzaba el curso. “En la segunda parte de la temporada ha sido increíble porque no hemos perdido ningún partido. Felicidades al equipo, club, fans... es increíble. Estamos muy contentos”, dijo. Y todavía sobre la línea ascendente, el alemán hizo hincapié en la Supercopa de España lograda en enero. “La Supercopa nos dio confianza para seguir trabajando y alcanzar el mejor nivel, como por ejemplo Frenkie u otros que han mejorado mucho. Estoy muy contento”, djo aprovechando para elogiar a un creciente de Jong a lo largo del curso.

Para Flick, una de las claves del éxito de su equipo ha sido el poder corregir aspectos a partir del último parón por selecciones. Siempre es positivo estar fuerte mentalmente. Las cosas que hemos entrenado después del parón nos han ayudado mucho”, valoró.

Más centrado respecto a lo que fue el derbi ante un Espanyol que complicó mucho las cosas, Hansi elogió al elenco de Manolo Gónzalez. “Han defendido muy bien y han jugado de una manera muy peligrosa para nosotros”, comentó.

"Tenemos potencial para más"

Como era de esperar, al entrenador azulgrana le preguntaron por la no celebración -o más bien dicho, mínimo festjo- sobre el césped del RCDE Stadium. “Les he dicho a mis jugadores que sabía cuál era la situación con lo que pasó y les he dicho que mejor celebrar dentro”, declaró.

Ya en sus últimas respuestas, Flick dio una clara muestra de su ambición. Primero se mostró orgulloso y satisfecho con el trabajo realizado, pero después dejó un mensaje ambicioso de cara a la próxima temporada. “Con el Barça tienes que ganar títulos y tres títulos está muy bien. He sufrido un poco sobre todo después de esa semifinal en Milán pero ahora creo que todos estamos contentos. El nivel del equipo ha sido genial pero tenemos potencial para más”, dijo el de Heidelberg.