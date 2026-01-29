Flick: "Estoy muy satisfecho con la mejora defensiva de Lamine"

Hansi Flick vivió una nueva remontada, y como siempre le ocurre, se congratuló por la reacción, pero lamentó el mal inicio. "Todo el mundo vio que jugamos una mejor segunda parte que la primera. Estamos todos satisfechos porque tenemos dos partidos menos que jugar, pero también los aficionados por esta segunda parte. Nos encontramos a un Copenhague que fue valiente y presionó, fue un buen partido pero también para ver que tenemos que mejorar muchas cosas", admitió.

Lewandowski empata el encuentro y reaviva el partido contra el Copenhague / Champions

¿Qué pasó en el descanso? Para Hansi, "no se trató de grandes cambios. En la segunda parte queríamos jugar como antes, pero les dijimos a los jugadores que teníamos que ocupar las posiciones correctas. No estaba satisfecho con la primera mitad, pero al final, todos contentos".

Y añadió: "Les dije al equipo que era nuestra responsabilidad evitarnos dos partidos y estoy muy contento por cómo ha salido todo. Podemos ver que entre los 8 primeros hay 5 equipos ingleses y vemos cómo de importante es llegar a este nivel. Vemos que la Premier es ahora mismo la mejor Liga. Pero debemos mirarnos a nosotros mismos".

Lamine Yamal y Marc Bernal

Dos nombres propios, el de Lamine Yamal y el de Marc Bernal. Del de Rocafonda, valoró, por encima de todo, lo satisfecho que le deja su trabajo defensivo y la evolución en este sentido: "También tiene que adaptarse, ahora los rivales siempre hay uno, dos o incluso tres jugadores para cubrirlo. Lo esta haciendo muy bien. Su velocidad en el primer gol estuvo increíble y dio un pase importante y después su gol para remontar. No solo en ataque, también ha mejorado mucho en defensa, recuerdo una recuperación suya que fue muy importante. Lo ha hecho muy bien y estoy muy contento, tiene una calidad increíble fantástica. Aguanta el balón en cada duelo directo y es algo muy importante para nosotros", señaló.

Y a Marc Bernal le elogió, pero volvió a ser muy cauto: "Marc hizo un partido fantástico, pero nosotros lo vemos en todos los entrenamientos. Tiene potencial de mejorar más todavía, todos sabemos que es un futbolista fantástico. Con una gran técnica, cómo controla el partido, cómo aguanta el balón, sus pases... Hizo una segunda parte fantástica, pero debe mejorar un poco físicamente, porque tuvo una lesión muy importante y volver siempre es difícil".

Hansi destacó "la conexión con la grada, nos animaron y dieron energía positiva. Es lo que necesita el equipo y para mí es genial". Y mostró su autoexigencia cuando le recordaron que ha llegado a las 70 victorias con el Barça en 93 partidos. "No es suficientemente bueno, yo siempre quiero ganar todos los partidos, aunque sé que seguramente no es posible".