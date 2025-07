Flick, satisfecho con el estreno: "Que Bardghji se quede en el primer equipo depende de él"

Hansi Flick ha valorado positivamente el debut del FC Barcelona en esta pretemporada, con victoria ante el Vissel Kobe. El técnico alemán, que se estrenaba en el banquillo azulgrana, ha reconocido que el contexto no era fácil, pero ha elogiado el rendimiento del equipo: "No sabíamos si llegaríamos o nos quedaríamos en casa, pero gracias por la amable bienvenida. Hemos jugado contra un buen equipo, pero estoy muy contento de cómo ha ido el partido. Me han gustado mucho los primeros treinta minutos y para nosotros ha sido un partido muy bueno".

Flick ha destacado especialmente el papel de los jóvenes, con menciones explícitas a Dro, Jofre Torrents, Rooney y Bardghji: "Me ha gustado mucho el debut de Jofre Torrents y Dro, también del resto. Les veo entrenando y tienen calidad. Dro ha marcado un gol y lo mismo para Jofre, Rooney... todos. Hay que ir con cuidado con ellos, ayudarles a crecer y mejorar. Ese es mi trabajo y es lo que haré".

Sobre Bardghji, uno de los nombres propios del encuentro, ha sido claro sobre su posible ascenso al primer equipo: "Depende de él. Cuando juega bien como hoy... lo ves en los entrenamientos, como Joan García, Rashford... Igual tiene una semana menos de entrenamiento con balón, pero estoy feliz con lo que estoy viendo. Los jóvenes tienen que mejorar. No es fácil para nosotros esta temporada, pero como la pasada, seguimos trabajando duro y ganamos títulos. No es fácil, pero queremos seguir así".

También ha explicado el contexto de preparación exprés, marcado por los problemas logísticos que casi impiden el viaje a Japón. "Estuve informado el día antes, cuando fui a cenar con mis colaboradores. Me sorprendió, pero era una decisión de club y en aquel momento no teníamos elección. Después de eso tomamos la dirección correcta y estoy agradecido por ello. Claro que hemos perdido dos días de entrenamiento, pero ya estamos aquí".

Debido a la humedad y las altas temperaturas, el equipo solo pudo ejercitarse durante 45 minutos en la previa, aunque el técnico se mostró satisfecho. Además, aclaró que el dorsal 1 de Joan García es solo para la gira: "Luego ya veremos", puntualizó.

Flick también respondió a preguntas de los periodistas locales sobre la experiencia internacional del grupo: "Es una gran experiencia para los jugadores y para el staff estar en otro país. Estoy contento".