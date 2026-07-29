Flick está satisfecho con los centrales que tiene

El verano es largo y hasta que se cierre el mercado de fichajes todavía pueden pasar muchas cosas, pero en estos momentos parece complicado que el Barça presente alguna novedad en cuanto a su nómina de centrales se refiere.

La dirección deportiva que lidera Deco ha reforzado la plantilla, hasta el momento, con dos extremos, Anthony Gordon y Karim Adeyemi, y centra sus esfuerzos en la llegada de un delantero centro. Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo. Ya presentó el Barça una oferta de 100 millones de euros por el argentino al Atlético de Madrid y espera un nuevo movimiento del jugador para saber si la operación puede llegar a buen puerto o, por el contrario, se da por finiquitada y se va a por otra de las opciones trabajadas por Deco.

Paralelamente a ello, centrales interesantes han sido ofrecidos al Barça. Es el caso de Gvardiol, Bastoni, ‘Cuti’ Romero o Laporte, por citar algunos nombres. Desde la dirección deportiva han valorado alguno de estos nombres, pero, por ahora, no se dará ningún paso. Porque el gran objetivo es el delantero centro y porque otro central no tiene sitio en una plantilla que ya cuenta con cinco futbolistas en esta demarcación: Cubarsí, Araujo, Eric Garcia, Christensen y Gerard Martín.

Hansi Flick está contento con lo que tiene y solo pensaría en la llegada de un nuevo central en caso de que se produzca una salida en lo que queda de mercado, algo que parece en estos momentos complicado. Cubarsí, nombrado mejor futbolista joven del pasado Mundial tras realizar un campeonato excelso con la selección española, es titularísimo. A su lado, se consolidó en el tramo final del pasado curso un Gerard Martín reconvertido de lateral a central. Flick está muy contento con su rendimiento y con el de la pareja.

Andreas Christensen, entrenando en St. George's Park / Dani Barbeito

Además, el Barça ha renovado por dos temporadas a Andreas Christensen, un futbolista con experiencia que puede ser muy aprovechable si las lesiones le respetan. El alemán cree mucho en él, como también en Eric Garcia, uno de los jugadores a quien más utilizó el pasado curso por su polivalencia y a quien ve actuando en muchos partidos como lateral derecho, posición en la que juega otro central reconvertido, Jules Kounde.

El quinto central es Araujo. El uruguayo, tras una temporada pasada difícil, afronta la actual con el reto de recuperar la titularidad perdida. No pudo disputar ni un minuto en el Mundial por una pequeña lesión en un gemelo de la que ya está recuperado y está entrenando en St. George’s Park con muchas ganas. Su nombre siempre aparece cuando se habla de una posible lista de bajas, pero él tiene claro que quiere seguir en el club con el que tiene contrato hasta el 2031.

Así pues, cinco centrales y ninguna salida prevista, por lo que poco se puede pensar en la incorporación de un central. Además, Flick valora mucho a Álvaro Cortés. El central aragonés del filial al que ya hizo debutar la pasada temporada en el primer equipo jugando en Vitoria contra el Alavés y que estuvo muchos meses en dinámica del primer equipo. Está en el ‘stage’ de Inglaterra y su futuro se decidirá en las próximas semanas.