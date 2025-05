Flick: "Si pueden salir de fiesta también pueden jugar"

La rueda de prensa más relajada de Flick llegó a dos jornadas para el cierre liguero, ya con el título en el bolsillo. "It's cold" ("Hace frío"), señaló al pisar la rueda de prensa con una sonrisa tras comprobar los efectos del aire condicionado. No fue una comparecencia corriente, aún con las celebraciones en la cabeza, así que vimos otro Flick.

"Tenemos que hacer algunos cambios", dijo de entrada sobre el equipo que presentará ante el Villarreal. "Esperaremos hasta mañana. porque hubo la celebración. Algunos ayer también celebraron por la noche. Pero si pueden salir de fiesta, pueden jugar. No hay excusas".

Cuestionado sobre quién fue el MVP de la rúa, se lo pensó unos segundos y dijo: "Pau Cubarsí fue quien acaparó el micrófono, hizo un gran trabajo. Fue increíble ver las caras de la gente, la pasión que siente por este club maravilloso. Obviamente, cuando lo podemos celebrar año tras año porque es fantástico. Queremos repetir la próxima temporada. En realidad, es un título de todos".

Flick vivió su primera rúa con el Barça, una experiencia en la que se le vio muy pendiente del móvil compartiendo imágenes con sus familiares. Lo explicó él mismo así: "Parte de mi familia está aquí, otra en Alemania, hice videollamadas, mi teléfono tiene capacidad. Lo he vivido también con ni nieto de 3 años".

El alemán parece cada día más adaptado al club y a la ciudad. A pesar de querer renovar año a año, deslizó algunas de las claves de por qué se siente cómo en casa. "Me encanta la pasión, la gente, cómo apoya al club. Es fantástico ver la conexión entre la gente y el club. Es otra cultura y disfruto en una ciudad como Barcelona. Es preciosa. En mi pequeño domicilio ese como en Alemania, nos saludamos, no me da la impresión de estar en una gran ciudad, sino en una parte en la que todos nos conocemos".

Flick incluso ya no descarta concederle a la afición algún día una alineación con once canteranos, un guiño al aspecto más genuino del club. "Lo hemos hablado, pero no hemos decidido todavía. Es una opción. Tenemos que esperar hasta mañana para decidir".

Una espina clavada

A Flick también le preguntaron sobre qué aspecto del equipo tiene más margen del equipo y, una vez más, insistió en la estructura defensiva. Recordó que no es una cuestión solo de los defensas y de la importancia de la activación desde el primer momento. "Debe mejorar la defensa y no quiere decir con los cuatro de atrás. Empieza con los delanteros. Necesitamos estar juntos en el campo", dijo de entrada.

"Cuando cometemos algún error, lo hablamos en la media parte y los jugadores saben corregirlos. Pero quiero que todo esté claro desde el inicio y lo hablamos antes. La posesión del balón todo el mundo sabe que es clave. Quiero que los jugadores estén centrados. Vamos por el buen camino, lo analizamos todo y la temporada que viene trabajaremos duro en estas cosas. El aspecto físico hemos visto el nivel de Frenkie de Jong y Pedri. Es lo que quiero, que todos dén el cien por cien. También sin pelota y los dos medios han mejorado en defensa".

Esperando el Camp Nou

Una de las grandes noticias de la próxima temporada será el regreso al Camp Nou, una de las grandes ilusiones del barcelonismo. También de Flick, que ha disfrutado de la experiencia en Montjuïc, pero ya empieza a proyectar un Barça en el Camp Nou.

"No hemos hablado sobre la vuelta al Camp Nou. Tengo una gran experiencia en Montjuïc, pero tengo ganas de jugar en el nuevo estadio. Tenemos tiempo, las vacaciones son largos y espero empezar bien la temporada"