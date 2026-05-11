Flick sacude al Madrid

Hansi Flick reconoció el 21 de abril que aún le quedan dos grandes sueños por cumplir en el Barça: ganar la Champions y ser el entrenador cuando el Spotify Camp Nou esté terminado.

De momento, ya ha logrado dos Ligas y descolocar al Madrid, que desde la llegada del alemán ha tenido tres entrenadores: Ancelotti, Xabi Alonso y un Arbeloa que está sentenciado. Además de títulos, Flick ha conseguido que el Barça sea uno de los equipos más divertidos de ver, que el barcelonismo se identifique con lo que ve y que el Madrid ande perdido.

Xabi Alonso —la gran apuesta de futuro— ya es pasado, y el Barça celebra su segunda Liga consecutiva. El conjunto azulgrana ha logrado lo más difícil: ganar después de ganar. Para ello, ha necesitado un Flick más intervencionista que en su temporada de debut.

El 1 de septiembre vio algo que no le gustó y dejó una de las frases más recordadas: “El año pasado jugamos y trabajamos como equipo y lo más importante es que no haya egos, porque los egos matan al éxito del equipo”.

Un empate en Vallecas (1-1) frustró a Hansi, pero no fue el resultado lo que más le inquietó, sino el temor de que se estuviera perdiendo el alma de equipo que transmitía el Barça la temporada anterior.

Se buscan líderes

Sus palabras llamaron mucho la atención, pero no fueron su único mensaje potente durante la temporada. El 21 de febrero, en plena crisis de resultados, pidió mayor liderazgo:

“Todo el mundo está convencido de lo que estamos haciendo. No son momentos fáciles, pero la comunicación es vital. Hemos sido honestos y abiertos. Les hago preguntas, así trabajo y gestiono. Es importante porque necesitamos líderes. Siempre hay que comunicarse al mismo nivel; luego ya tomaré decisiones. Quiero que los jugadores asuman la responsabilidad y lo están haciendo”.

Un relato que recuperó tras la eliminación del equipo en la Champions a manos del Atlético. “No todo consiste en hablar y decir dos metros a la derecha o dos a la izquierda”, explicó gráficamente, “sino en hablar más, en que haya jugadores maduros capaces de mostrar el camino hacia dónde tenemos que ir en el campo”.

Ese día, Flick puso como ejemplo a Iñigo Martínez, el líder que más ha echado de menos el equipo esta temporada.

Dos grandes rachas

El Barça ha construido esta Liga a partir de dos grandes rachas de victorias. La primera llegó entre la jornada 11 y la 19, con nueve triunfos consecutivos, desde el 3-1 ante el Elche hasta el 0-2 en el campo del Espanyol.

La segunda se produjo entre las jornadas 25 y 35, desde el 3-0 frente al Levante hasta el 2-0 en el Clásico. Un triunfo con el que firma su mejor serie del curso con once victorias seguidas.

El contraste con el Real Madrid también explica la evolución del campeonato. El 26 de octubre de 2025, tras la derrota en el Clásico (2-1) en la jornada 10, el Barça llegó a estar a cinco puntos del conjunto blanco, su mayor desventaja de la temporada.

Sin embargo, la tendencia se invirtió con el paso de las jornadas hasta alcanzar su máxima renta el 25 de abril de 2026: once puntos de ventaja tras la victoria en Getafe (0-2) y el empate del Madrid en el campo del Betis (1-1), con 33 partidos disputados. Una diferencia que, después del Clásico del Spotify Camp Nou, ya es de catorce unidades.

El título azulgrana no se entiende sin la contundencia en las áreas

En la portería, el Barça ha ganado fiabilidad con el fichaje de Joan Garcia: 20 goles encajados en 29 partidos (0,68 de media) y 15 porterías a cero, cifras que reflejan consistencia y seguridad. El exportero del Espanyol ha sido un factor diferencial.

Joan ha demostrado unos reflejos que ya había exhibido la temporada anterior, pero sobre todo ha destacado por su capacidad para anticiparse a situaciones comprometidas. Se ha hecho gigante en las salidas y ha demostrado estar preparado para el gran reto de ser importante también con los pies. En otras palabras, ha superado el cambio de estilo entre Espanyol y Barça.

Szczesny, por su parte, ha vivido una etapa más irregular: 11 goles recibidos en solo 6 encuentros (1,83 de media) y sin dejar la portería a cero. En la otra área, el reparto de goles dibuja un equipo coral con múltiples amenazas. Lideran Lamine Yamal y Ferran Torres con 16 tantos, seguidos por y Lewandowski (13). También destacan Raphinha (11), Rashford (8), Dani Olmo (7), además de Fermín con 6.

Más atrás, aportan goles jugadores de segunda línea como Pedri (2) o De Jong (1), e incluso defensas como Araujo, en una producción repartida que incluye también un tanto en propia puerta de Unai Elguezabal.

En la creación, el Barça también exhibe variedad. Lamine Yamal vuelve a liderar el impacto ofensivo con 12 asistencias, seguido muy de cerca por Fermín y Rashford (9) y Dani Olmo y Pedri (8). Frenkie de Jong suma 5, mientras Jules Koundé (3) completa el grupo de asistentes más destacados.

El balance global deja la imagen de un Barça coral en el reparto de goles y con una portería liderada por uno de los mejores porteros del mundo.

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El Barça 2.0 de Flick ha sido menos frenético y no ha alcanzado los picos de juego de su primera temporada, pero ha vuelto a dominar LaLiga y ha desorientado a un Madrid crispado —con jugadores a tortas— que ha terminado en el diván.