Flick se rinde a Xavi Espart: "Tengo ganas de verlo jugar"

Flick, en la rueda de prensa previa al crucial partido en 'La Catedral' ante el Athletic, ha repasado toda la actualidad azulgrana. Lamentablemente, en estos últimos días esta actualidad ha venido marcada por las lesiones de Koundé y Balde, quienes no pudieron terminar el partido copero ante el Atlético de Madrid.

Además, por la exigencia del calendario y con el cruce de octavos de Champions ante el Newcastle a la vista, el técnico alemán también avisó de que habría rotaciones. Con muchos jugadores que acumulan ya un buen número de minutos en las últimas semanas, el entrenador azulgrana, como ha explicado, podría dar entrada a jugadores con menor protagonismo en su esquema.

"Es algo que hay gestionar, es normal cuando hay muchos partidos. Al final, tenemos jugadores de La Masia de buena calidad y tenemos experiencia con ellos. Hay que gestionar la carga y quizá mañana jueguen otros futbolistas".

Precisamente, sobre uno de los futbolistas de La Masia con más papeletas para tener una oportunidad ante el conjunto de Ernesto Valverde, Xavi Espart, a pregunta de SPORT, Flick ha aprovechado para hablar maravillas sobre él. "En el caso de Espart, cuando lo veo jugar, me gusta su confianza con la pelota, es parecido al Philipp Lahm, juega de 6 o 2, actúa bien con o sin balón. En el tema físico está bien, puede jugar en ambas posiciones. Xavi ha vuelto de una lesión, pero está a buen nivel. Han demostrado su calidad".

Espart, en una imagen entrenando con el primer equipo / FCB

La comparación con uno de los futbolistas claves en su etapa con el Bayern y la selección alemana no hace más que destacar el rendimiento del canterano azulgrana. Esta semana ha estado entrenando con el grupo y, como ha avisado, por su polivalencia y trato con el balón, podría tener una oportunidad.

"Tengo ganas de verlos jugar"

Aunque ha centrado su respuesta en Xavi Espart, al ser preguntado por Álvaro Cortés, también ha apuntado que: "Se ha entrenado muy bien". Y por si no había quedado claro que Flick piensa hacer cambios en el once para este sábado a las 21:00 horas en el duelo de Bilbao, el técnico alemán ha acabado su respuesta a SPORT con un claro: "Tengo ganas de verlos jugar".

Flick charla con Juan Hernández y Xavi Espart en un entrenamiento / Dani Barbeito

Alejado de las posiciones de ambos, Flick también ha sido preguntado por una posible reducción de minutos para Lamine, a lo que ha respondido que: "Gestionar jugadores y minutos no es fácil. Ellos saben si juegan o no para gestionar los partidos. Tengo mis ideas y asumo la responsabilidad delante de los jugadores. Ellos deben gestionar también cómo juegan. Todo el mundo debe saber exactamente cuantos minutos jugarán o cuantos descansan. Así, entran al campo sabiendo si juegan 45 minutos o 60 lo deben dar todo. Es cómo a mi me gusta gestionar al equipo y quizá a ellos también".

Sin dar para nada por sentado que sea uno de los futbolistas que tendrá descanso ante el Athletic, el técnico alemán si ha mandado un mensaje claro al grupo: "Cuando entren al campo tienen que tener claro que tienen que darlo todo". Llegarán sabiendo el resultado que habrá logrado el Real Madrid ante el Celta, algo que no tendría que influir pero que seguro, les dará un punto más de exigencia ante 'los leones'.