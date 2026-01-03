Flick se rinde a Joan Garcia: "Es uno de los mejores porteros del mundo"

El Barça volvió a ganar con un guion parecido al de Villarreal sin brillar en el juego pero dominando las áreas. En el área rival Fermín, Olmo y Lewi marcaron las diferencias pero en la propia surgió de nuevo la figura de un gigante llamado Joan Garcia. Hansi Flick no escondió que "no estoy contento con el juego de los primeros 80 minutos y le doy las gracias a Joan por haber mantenido la portería a cero".

El partido para el exportero blanquiazul no era nada fácil de gestionar pero el ambiente hostil no le afectó ya que estuvo brillante. Flick lo calificó como "uno de los mejores porteros del mundo, tenía el feeling de que iba a estar como siempre porque es muy tranquilo y está siempre centrado en su trabajo y por eso rinde de esta manera. Tener un gran portero es muy importante, el Real Madrid por ejemplo también lo tiene y estoy muy feliz de que esté aquí con nosotros".

Joan Garcia estuvo pletórico en Cornellà / Gorka Urresola

El entrenador del Barça recordó que "Joan no olvida que Manolo González fue el entrenador que le dio la confianza para jugar a nivel profesional pero ahora está con nosotros y el fútbol tiene estas cosas".

No fue la única ocasión que citó al entrenador del Espanyol: "Felicito a Manolo por como juega su equipo, el Espanyol jugó un partido fantástico no es casualidad su clasificación, es un equipo que pone las cosas muy difíciles, hoy podría decir que no hemos jugado bien pero no quiero hacerlo porque esto sería restarle méritos al rival. La verdad es que he disfrutado del derbi, el ambiente ha sido fantástico".

Pese a que Flick reconoció que el juego de su equipo no le satisfizo sí que reconoció salir contento por el 0-2 final : "Estoy feliz y satisfecho por los tres puntos. Muy feliz. La gente por la calle me pedía que ganáramos el derbi y sabíamos la importancia de este partido".

Estos fueron los once jugadores escogidos por Flick para el derbi / Gorka Urresola

Flick justificó la irregularidad del juego de los suyos porque "cuando paras tantos días no es fácil volver a entrenarte y recuperar de manera sencilla el nivel de antes pero creo que esta victoria es un gran mensaje para la liga". Flick dio un clínic de elegancia, sinceridad y saber estar en la rueda de prensa posterior al derbi. El alemán supo gestionar las emociones de manera magistral.