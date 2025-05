Flick no se rinde para fichar a Jonathan Tah para el Barça

Jonathan Tah es un central que gusta a Hansi Flick. Le quiso fichar ya el verano pasado y durante este año se ha negociado con él para convencerle de que espere alguna salida para firmar. Tah queda libre el 30 de junio y comenzó a negociar con el Bayern ante la indefinición blaugrana, pero el entrenador del Barça no se rinde. Según 'Sky Alemania', Tah aún no ha respuesto afirmativamente a la oferta del Bayern por las presiones del Barça. Y es que Flick no se rinde por este jugador.

El perfil de Tah convence a Flick porque cree que encajaría perfectamente en sistema. Central disciplinado y muy bueno tácticamente, el entrenador alemán le ve como una grandísima oportunidad de mercado. Aconsejó su nombre y el Barça hizo una oferta el verano pasado que fue rechazada por el Bayer Leverkusen y ahora sigue en la pelea, convencido de que habrá movimientos en la zaga blaugrana.

Flick es consciente que el Barça ha encajado muchos goles en la parte final de la temporada y quiere realizar alguna incorporación para mejorar las prestaciones defensivas. Un lateral diestro es innegociable y quiere apostar por Tah siempre que sea posible, pero todo pasa por la venta de uno de los centrales que no son inticables y todas las miradas apuntan a Araujo.

El Barça ha pedido paciencia a Tah, cuyo representante es Pini Zahavi, a la espera de que pueda hacer movimientos pero el defensa está ya impaciente y la propuesta económica del Bayern es superior. Tah siempre ha confesado su deseo de salir de la Bundesliga y también tiene propuestas de la Premier aunque su prioridad es el Barça.

Una vez se ha conseguido el título de Liga, en el Barça van a comenzar a tomar decisiones de futuro y habrá algunas que pueden ser drásticas. Se necesita vender para poder fichar -a pesar de estar en la regla 1-1- y en el mes de junio podrían pasar cosas. Tras la celebración, toca a ponerse a planificar.