Flick se rinde a Espart: "Me sorprende que juegue así de lateral izquierdo"

Segundo partido liguero y segundo triunfo convincente del Barça. Si contra el Elche hubierton más goles que juego, contra el Athletic mereció sellar un triunfo más amplio. El Barça de Flick ya es el líder del campeonato y todavía tiene margen de mejora en la efectividad. El equipo está mostrando un ritmo frenético y si no fuera por Unai Simón el resultado hubiera sido un escándalo.

Flick sumó una nueva victoria en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Flick siempre valora el trabajo y calidad de Raphinha: "Es muy buena su dinámica, actitud, y su capacidad goleadora".

Preguntado sobre si valoraba más la efectividad defensiva que defensiva, el alemán ha expuesto su filosofía ofensiva: "Es muy importante no encajar goles aunque lo más importante es marcar. Tenemos una idea de juego vlara y queremos atacar y marcar".

Flick hizo debutar a Rodri / Valentí Enrich

Más allá del resultado corto, Flick estaba satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas: "Ha sido un gran partido y hemos generado muchas oportunidades aunque quizá nos ha faltado un poco de calma y tener un punto de tranquilidad para tener el balón con el 1-0".

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Hansi Flick no escatimó elogios a Xavi Espart: "Aprecio mucho lo que veo. Estoy sorprendido de como está jugando de lateral izquierdo. Siempre está concentrado, es bueno en las situaciones de uno contra uno en defensa y ataque. Es muy bueno tácticamente y es también muy buen jugador técnicamente. Tiene espacio para crecer como cualquier jugador."