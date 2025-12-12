Flick, con retoques mínimos ante Osasuna

No vale relajarse. Mucho menos cuando quedan apenas dos partidos de Liga para cerrar el año. El Barça tiene cuatro puntos de margen en lo más alto de la tabla y Hansi Flick y su plantilla tienen clarísimo que quieren, por lo menos, mantener esa ventaja. El objetivo es sencillo y complicado al mismo tiempo. Hay que ganar a Osasuna en el Spotify Camp Nou (será la despedida del estadi en este 2025 del retorno, por cierto) y al Villarreal en La Cerámica el día 21 de diciembre. Último compromiso oficial del año.

Con esa idea indivisible de ganar todo lo que queda para terminar con buen sabor de boca enfoca el técnico de Heidelberg el choque ante el cuadro navarro. A priori, el Barça llega como favorito a la cita, lo ha ganado todo hasta ahora en el Spotify Camp Nou (4/4) y los de Alessio Lisci están instalados en la zona baja a cuatro puntos del descenso.

Hansi Flick, durante el partido de Champions entre Barça y Eintracht / EFE

Pero quiere evitar cualquier tipo de exceso de confianza Hansi Flick. Más aún tras el precedente del otro día contra el Eintracht en Champions. También llegaban los alemanes inmersos en una crisis importante, venían de caer 6-0 en Bundesliga y 0-3 ante la Atalante en competición continental, y se sufrió lo indecible.

Retoques, pero pocos

Por todo ello, se espera que Flick haga poquitas variaciones. El teutón es muy amante de si algo funciona no tocarlo. O hacerlo lo mínimo. Y su equipo enlaza seis victorias seguidas en Liga (cuatro si tenemos en cuenta todas las competiciones) y parece que termina el año en su mejor momento de forma del curso. La fórmula de Eric en el pivote, primero un ‘parche’ ante la baja de Frenkie de Jong, está carburando y ya dejó claro en rueda de prensa que podría seguir confiando en ella. Pese a que el neerlandés, teóricamente, está al 100%.

Ferran Torres, en el encuentro de Champions entre el Barça y el Eintracht / Dani Barbeito / SPO

Quién parece que regresará a la punta de lanza es Ferran Torres. El de Foios va alternando con Lewy y ahora mismo está en un momento más dulce que el polaco. Quien también podría tener su oportunidad es un Marcus Rashford que ha sido suplente en cuatro de los últimos cinco encuentros. Flick está encantado con su rendimiento y el otro día fue clave en la segunda mitad frente al Eintracht. Esto llevaría, quizás, a que Raphinha ocupara la mediapunta en detrimento de Fermín. Atrás, podría mantener la línea de cuatro intacta con Gerard manteniéndose de central zurdo.