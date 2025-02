Flick responde a Tebas: “¿Olmo? Me sorprenden algunas cosas que pasan en España y en el club”

El nombre de Dani Olmo fue uno de los principales protagonistas de la rueda de prensa de Hansi Flick previa al FC Barcelona-Atlético de Madrid correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Por su participación decisiva en el triunfo culé ante Las Palmas el pasado sábado, por su estado físico y por los problemas con su inscripción, que según Tebas deberían impedirle finalizar la temporada sobre el terreno de juego.

“No me quiero pronunciar al respecto. Ahora puede jugar y eso lo que cuenta. La situación actual es esta, estoy muy contento de que pueda jugar. Ya veremos lo que pasa, siempre me sorprenden algunas cosas de las que pasan en España y en el club, pero soy feliz aquí”, dijo Flick sobre las declaraciones de Tebas. El presidente de LaLiga opinó este lunes en los ‘Desayunos Deportivos’ de ‘Europa Press’ que “Olmo no debería acabar la temporada” pese a que el CSD consideró lo contrario.

Sobre el estado físico del egaresne, Flick dejó claro que “está para ser titular y jugar los 90 minutos”, pero también que “tenemos que cuidarlo y eso es lo que hemos estado haciendo". “Fue un gol muy importante el que hizo en Las Palmas, para mí lo más importante es que puede empezar desde el principio”, sentenció.

"¿El calendario? No está en nuestras manos"

Sobre los pocos días de descanso para preparar el duelo ante el Atlético en Copa y el del Benfica de la semana que viene en Champions, Flick tiró de discurso diplomático, recordó el funcionamiento de la gestión de calendario en otros países y pidió más consideración por parte de LaLiga y la RFEF: “Por lo que he escuchado, no sé si estoy seguro, al Benfica también le han cancelado el partido -previo a la Champions- y tendrá una semana para preparar el partido. La Liga podría cambiar el calendario, pero no está en nuestras manos. En Alemania se podía hablar con la Federación, aquí también, espero que se pueda mejorar de cara al futuro”.

No obstante, el técnico no quiso buscar excusas externas y aseguró que el calendario no les afectará: “Vamos a todas en todos los partidos. El de mañana es el más importante y queremos demostrar de lo que somos capaces”.