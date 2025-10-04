Flick: "Tengo que proteger a Lamine, no sé si estará para el clásico"

Lamine Yamal fue el gran protagonista de la rueda de prensa de Hansi Flick. Después del lío de este viernes, con su inclusión en la lista de Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia y Bulgaria, el comunicado médico del Barça y la posterior desconvocatoria con España, el entrenador alemán no quiso alimentar la polémica, pero sí que dejó claro que todas las partes "tienen que entender que yo quiero proteger a mis jugadores".

"Cuando tenemos dudas sobre el estado físico de un futbolista, no juega. Lamine está mucho mejor que ayer, pero no está bien para jugar. Después del último parón, cuando Lamine regresó, ya dije que quería proteger a mis jugadores. Esto ya pasó, ha pasado mucho tiempo. Estas cosas pasan en el fútbol, no es fácil para la otra parte, no es fácil para mí... Tienen que entender que yo quiero proteger a mis jugadores. Para mí, el asunto está cerrado", aseguró el técnico teutón.

Flick explicó que este sábado habló con el joven extremo para ofrecerle su ayuda. "Todo el mundo conoce su nivel, pero es mi trabajo darle los minutos adecuados cuando vuelve. No solo se trata de lo que hace con el balón, es también lo que ocurre sin balón. Y cuando no estás a tope, a veces te centras en el balón. Pero para mí es uno de los mejores, más inteligentes robando el balón, cuando está al cien por cien. Tenemos que aprender de la situación y ver cuántos minutos puede jugar cuando esté recuperado", reflexionó.

El míster culé, de hecho, no confirmó la presencia de Lamine para el clásico del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu: "No lo sabemos aún. Con este tipo de lesión no lo sabemos: dos semanas, tres semanas, cuatro... Conocemos más las lesiones musculares, pero en esta es distinto. Queremos que se recupere e ir paso a paso para ver cómo evoluciona".