¡Flick respira aliviado! La lesión de Dani Olmo es más leve de lo esperado

Buenas noticias para Flick con Dani Olmo. Según ha podidon confirmar SPORT, las pruebas médicas han desmentido que tenga una rotura en el gemelo izquierdo y no deberá estar cuatro semanas de baja cómo se había apuntado tras abandonar la concentración de la selección. En un comunicado el Barça confirma que "tiene una lesión muscular en el solio de la pierna izquierda sin afectación conectiva".

El centrocampista del Barça regresó el sábado a Barcelona de forma prematura, tras estar con la selección española en este segundo parón internacional de la temporada. El jugador llegó a la concentración "con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona", según expresó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Desde los servicios médicos de la 'roja' se le realizaron "unas pruebas complementarias" y se le diagnosticó "una lesión muscular de la que se ha informado a los servicios médicos del FC Barcelona", tal y como reza el comunicado médico de la RFEF. Este lunes, el futbolista ha acudido a la Ciutat Esportiva Joan Gamper donde ha podido comprobar como se trata de una lesión más leve de lo que se había especulado.

Olmo terminó la pretemporada con unas pequeñas molestias musculares y se perdió el Gamper. Pero luego participó en todos los partidos, aunque solo tres como titular. El centrocampista es uno de los seis futbolistas que ha participado en los 10 encuentros que ha disputado hasta la fecha, junto a Pedri, Eric Garcia, Koundé, Ferran Torres y Rashford.