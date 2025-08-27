Flick respira con la inscripción de Szczesny

El gran beneficiado de la cesión de Iñaki Peña al Elche será Wojciech Szczesny, que se perdió las dos primeras jornadas de Liga al no estar inscrito. A pesar de estar en una situación incómoda, no habido una sola palabra negativa del polaco, que se ganó al vestuario desde que llegó por gestos así. También a Flick, que le pidió a Deco que cerrara su renovación cuando terminó la temporada pasada. El polaco dependía de Iñaki para ser inscrito, pero la oficialidad ha tardado porque el Barça quería tener garantías de la inscripción de Tek.

El polaco se tomó su tiempo para decidir si renovaba porque pronto se vio que había movida en la portería. El Barça iba con todo a por Joan Garcia y Ter Stegen no tenía ninguna intención de moverse. Los movimientos de Deco, que estaban consensuados con Flick, apuntaban a una sola dirección: Joan venía para ser primero, Tek era la mejor opción para ser segundo y se confiaba en que Ter Stegen buscara una salida para poder ser el portero de Alemania en el próximo Mundial. Faltaba encontrar acomodo a un Iñaki Peña que era el primero en querer encontrar una solución.

La segunda llamada del Barça

"Tek answered our call again. Dos años más", anunció el Barça el 8 de julio. Y es verdad que no era la primera vez que recibía la llamada del Barça ni que tenía que pensárselo. Ya ocurrió cuando Lewandowski le comunicó el interés mientras Tek estaba en Marbella jubilado. "Si un mes atrás me hubieras dicho que jugaría en el Barça me habría reído sin parar. Incluso habría reído un día antes de la lesión de Marc-André", empezó diciendo en una entrevista a SPORT en octubre.

"No me imaginaba diciendo 'sí' a ningún reto en ese momento. Pero cuando el teléfono suena y se convierte en realidad, cuando lo tienes ahí y solo depende de ti, de tu decisión... Puedes pensar, imaginar, planear... pero está ahí. Y te preguntas: '¿Puedo decir 'no' al Barça?' Y la respuesta es que no puedes decir 'no'. Si dices que 'no' al Barça es que no tienes ni los huevos ni eres suficientemente valiente para un reto como este".

Szczesny dijo que sí pero dejó muestras de un talante que más tarde sería muy comentado en el vestuario. El día que tenía que firmar su primer contrato con el Barça se retrasó el acto porque se había ido a comer con Lewandowski. Mientras Deco y compañía lo esperaban, el polaco estaba sin cobertura.

"A veces fuma un poco pero él es así, tiene una gran personalidad"

Tek necesitó tiempo para recuperar la forma, y cuando pasó a ser el titular tras la Supercopa, hizo varios errores de bulto. Sobre todo penaltis no forzados donde dejó claro que necesitaba tiempo para coger los mecanismos de una defensa tan adelantada. Con las semanas fue mejorando y se hizo importante, pero en la recta final, coincidiendo con el alta de Ter Stegen, bajó algo sus prestaciones.

En las últimas semanas de competición Flick ya dejó entrever que esperaba seguir contando con él. "A veces fuma un poco, pero él es así. Tiene una gran personalidad, es una persona muy muy positiva que sabe mantener la calma. Esto es muy bueno para nosotros, evidentemente". El polaco dependía de la cesión de Iñaki para ser inscrito, pero la oficialidad ha tardado porque el Barça quería tener garantías de la inscripción de Tek. El polaco volverá a poder competir mientras Flick ya avisa a Ter Stegen que no hay una hoja de ruta inamovible en la portería para nadie: "no hago promesas".