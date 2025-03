Flick: "Respeto al Madrid y Ancelotti pero nosotros somos distintos"

Hansi Flick parece disfrutar genuinamente de entrenar el Barça. Toda una novedad en un club donde la mayoría de entrenadores destacan el desgaste y el sufrimiento del cargo. Xavi Hernández, su predecesor, dejó una reflexión lapidaria cuando le preguntaron la temporada pasada por su relevo. "¿El próximo entrenador? Mi consejo es que disfrute pero eso es imposible. No es calidad de vida. Aquí parece que te juegas la vida en cada momento".

Flick, en cambio, parece aislado del entorno, concepto que reconoció desconocer cuando aterrizó en Barcelona. El alemán disfruta del día a día y del grupo. "Esta mañana no he disfrutado con el viento", apuntó entre risas cuando le preguntaron si es el feliz entrenado al Barça.

"Lo que puedo decir es que desde el principio estoy muy feliz de estar aquí, con estos jugadores. Uno lo puede ver. Todo el mundo disfruta jugando a fútbol y esto me encanta. Estamos trabajando de forma muy profesional, están siguiendo nuestro método", señaló.

La evolución de su trabajo

Para Flick la clave es ver cómo el equipo está vivo y en plena evolución. "Ver cómo cada jugador mejora, como el equipo avanza. La posesión de balón. Esto nos ayuda enormemente, cómo mantuvimos el balón ante Osasuna. Estoy muy satisfecho por todo ello. Siempre podemos hacer las cosas mejor. Cada día un paso mejor, estoy contento. Solo puedo decir que disfruto siendo el míster del Barça y es lo que quiero vivir y ver".

El alemán, además, quiso aclarar sus palabras sobre el Madrid. Defendió de nuevo los aspectos genuinos del Barça pero quiso matizar que no era para atacar al club blanco o Ancelotti.

"Respeto al Real Madrid, por supuesto, y también a Ancelotti. Es una persona estupenda y uno de los mejores entrenadores del mundo. Nunca tengo pensamientos negativos para ese club. Solo digo que somos el Barça y somos distintos a ellos. La Masia, el ambiente. Todo el mundo es especial aquí. Lo digo sobre el staff, los medios del club, hay que incluirlos a todos. Parece una familia, todos juntos. Tenemos que avanzar por ahí. Es la vía, el gran reto del entrenador, hacer que todo el grupo esté unido. Y por eso estoy feliz aquí".

El momento de las rotaciones

Flick sabe que está en un momento donde es clave gestionar la plantilla. Un calendario más apretado que de costumbre, con la inclusión del partido aplazado ante Osasuna el pasado jueves, obliga al técnico a tener que hacer malabares para evitar la fatiga.

"Será un gran reto y así será hasta el final de la temporada. Queremos luchar hasta el final para todo lo que podamos. Se palpa en el equipo, estamos muy orgullosos de cómo ganamos a Osasuna. La situación no era fácil. El jueves fue el cumpleaños de Carles, nuestro doctor, y ganamos por él. Fue una buena señal y estoy feliz por eso", señaló.

Solo tres días más tarde, y con la vuelta copera en el Metropolitano a la vuelta de la esquina, el Barça se mide al Girona en casa. Un partido donde se esperan rotaciones. El propio Flick lo dejo claro: "Cada jugador puede jugar, quizás damos descanso a uno o dos jugadores. Todos están disponibles para jugar, es una buena situación".

Lamine apunta a titular

Flick desveló que había mantenido una conversación con Lamine y dejó entrever que seguiría en el once. "Creo que Lamine es muy listo y sabe muy bien cómo dosificarse en los partidos", empezó diciendo.

"He hablado con él esta mañana, le he preguntado cómo se siente y está muy positivo. Siempre se lo digo a los jugadores, si sienten algo que me hablen, charlamos y ya está. Todos los jugadores entienden la responsabilidad con su propio cuerpo, si hay algo extraño. Es así cómo queremos proceder. Por mi propia experiencia de cuando era jugador, si uno siente algo y no se cuida, todo puede pasar. Eso les digo. Tienen que responsabilizarse".