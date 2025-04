Flick: "No respetar a los árbitros no está bien"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, siempre es tremendamente respetuoso con todo el mundo. Lo es con todos los rivales y especialmente con el Real Madrid. Aventaja su equipo al blanco en la Liga en cuatro puntos y le ha ganado con claridad los dos partidos en los que se han visto las caras esta temporada. A pesar de todo, no quiere el papel de favorito.

"Tenemos que disfrutar, tenemos un equipo muy joven, es una gran experiencia y jugamos contra uno de los mejores clubes del mundo. No hay favoritos que valgan, que empiece ya el partido, tenemos ganas", decía el entrenador alemán desde la sala de prensa del estadio de La Cartuja momentos antes de iniciar el último entrenamiento antes de la final de la Copa del Rey.

Flick tiene ganas de que empiece el partido porque tiene máxima confianza en sus hombres. "Cuando veo al equipo entrenar y como se esfuerzan me da confianza y me permite creer en estos jugadores. Lo damos todo y tenemos la idea muy clara de como queremos jugar. Lo visteis contra el Mallorca, jugamos bien. Contra el Celta remontamos, luchamos siempre hasta el final y mañana será lo mismo", explicaba el alemán, que dejó bien claro que siempre tienen un plan de partido en función del rival y que ello no variará en la final.

El respeto hacia el Real Madrid lo volvió a mostrar cuando se le preguntó si tiene tomada la medida al equipo blanco tras las dos victorias con goleada ya logradas esta temporada. "Esto es pasado. Nos centramos en el presente, tenemos que disfrutar del partido. Ellos tienen un equipo fantástico y nos pueden hacer daño, aunque hagamos bien nuestro trabajo. ¿Euforia? Tengo mucho respeto por el Real Madrid, es un gran equipo, pero queremos luchar ante ellos y ganar el título. Queremos darlo todo, no hablamos de otras cosas".

El lateral izquierdo

Flick no quiso dar pistas sobre la alineación cuando se le preguntó si Gerard Martín sería el lateral izquierdo titular en lugar del lesionado Alejandro Balde. "Lo veremos mañana", dijo. Lo lógico es que sea el exjugador del Cornellà quien ocupe el flanco izquierdo de la zaga. Ya lo hizo ante el Celta y descansó frente al Mallorca como lo hicieron muchos de los jugadores que serán titulares en la final de La Cartuja.

No se mojó el entrenador alemán con la alineación, pero sí pidió máximo respeto para los árbitros de la final tras toda la polémica originada por el Real Madrid, con el clásico vídeo contra De Burgos Bengoetxea, las lágrimas del colegiado vasco en la rueda de prensa previa a la final y el intento por parte del club blanco de cambio de árbitros horas antes del partido, algo que no ha sido aceptado por la Federación Española. "No sé que decir, es un deporte, es un juego, es fútbol y es nuestra responsabilidad proteger a todo el mundo en este ambiente, a jugadores, entrenadores y árbitros. No está bien, sobre el campo hay emociones y situaciones, pero después del partido hay que dejarlo todo atrás. Ya lo dije hace unos meses, hay que cuidarlos, no podemos no respetar a los árbitros. Es una cosa de todos, de clubes, jugadores y entrenadores", sentenció el técnico del Barça tras un nuevo intento del Real Madrid de presionar a los árbitros de la final, algo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo a través de Real Madrid TV.