Flick se resiste a una gran venta

Verano tras verano suenan los cantos de sirena que alertan sobre la 'venta dolorosa' que debe acometer el Barça para resolver sus problemas económicos. Este año han sido Casadó y Fermín los jugadores culers que han suscitado un interés mayor en el mercado de fichajes y por los que el club azulgrana ha escuchado las diferentes ofertas. No obstante, más allá del deseo de ambos canteranos de quedarse, la determinación de Flick ha sido clave hasta la fecha para frenar una gran venta.

El técnico alemán ya le comunicó al club que no quería que la plantilla se debilitase más, especialmente, tras la marcha de Iñigo Martínez. Flick, en la misma línea del director deportivo Deco, prioriza mantener el bloque de jugadores que tan buenos resultados dio la temporada pasada en lugar de incorporar a nuevos futbolistas.

En la rueda de prensa previa al partido ante el Levante, el entrenador del Barça defendió la continuidad de Casadó y Fermín ante los rumores que apuntaban a una posible salida. "He hablado con Casadó. Él no quiere irse y yo quiero que se quede, será una temporada difícil y necesitamos a todos los jugadores que tenemos ahora", dijo Flick.

Flick pasa a los hechos

Sus palabras no cayeron en saco roto, pues demostró su convencimiento al alinear al centrocampista catalán como titular en el duelo del pasado fin de semana en Valencia. En cambio, quien no partió de inicio fue Fermín López, que se vio relegado al banquillo con la entrada de Rashford, que desplazó a Raphinha a la mediapunta.

Marc Casadó en el partido ante el Levante. / EFE

El andaluz fue titular en la primera jornada ante el Mallorca, pero contra el conjunto granota no jugó ni un solo minuto. De nuevo, Dani Olmo volvió a ser el elegido para revolucionar el encuentro. De todos modos, en la previa del encuentro, el alemán tuvo una charla cariñosa con Fermín en los banquillos del Ciutat de València en la que le explicó su suplencia. Consciente de que no siempre puede ser justo con todos sus futbolistas, Flick se caracteriza por cuidar a sus jugadores y transmitirles con sinceridad sus decisiones y así lo hizo con el del Campillo.

Hansi Flick talking to Fermín during pitch inspection 🥹💙❤️ pic.twitter.com/leoROgsLKC — ᴘɢ² (@angrygavi) August 23, 2025

La apuesta del entrenador culer por Fermín es innegable. El andaluz ganó protagonismo a final del último curso y ahora cierra la puerta a su marcha: "No quiero perder a ningún jugador ahora. Será una temporada dura y necesitamos jugadores de la calidad de Fermín. Lo hizo muy bien la temporada pasada y en el inicio de esta. Estoy contento con él y quiero conservar a todos los jugadores", aseguró el germano el pasado viernes.

Así, todo apunta a que Flick volverá se opondrá a la oferta de 50 millones del Chelsea de la misma forma que lo hizo anteriormente con el interés del Manchester United, aunque, como siempre, todo depende del jugador. El alemán no quiere perder a un efectivo potencialmente titular como Fermín que encaja a la perfección en su filosofía de juego, pues el canterano azulgrana se caracteriza por su intensidad en la recuperación alta y tras pérdida y por su verticalidad que le permite superar líneas y agilizar las transiciones de ataque.