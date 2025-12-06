Flick reservó a Raphinha y Balde pensando en el Eintracht

Hansi Flick no quiso correr ningún riesgo en el Estadio de La Cartuja ante el Betis. El FC Barcelona está afrontando un final de año muy exigente, con partidos muy seguidos y ante rivales de entidad. De ahí que el técnico alemán fuera valiente en el momento de apostar por las rotaciones y especialmente prudente a la hora de distribuir los minutos de juego cuando sentenció el importante triunfo que le reafirma al frente de la clasificación de LaLiga 2025/26.

El primer golpe de efecto fue incluir a Roony Bardghji en el once inicial dejando en el banquillo a Raphinha y Lewandowski que no disputaron ni un minuto. El brasileño, que regresa de una lesión, tenía una ligera sobrecarga muscular. El polaco es un jugador veterano al que se está dosificando desde el principio de campaña y que, igualmente, sufrió un problema muscular que lo mantuvo varias semanas en el dique seco. La apuesta por Roony fue recompensada con una gran actuación del sueco que se reivindicó en uno de los pocos choques en los que, hasta el momento, ha tenido tiempo para demostrar su talento.

Todo se puso de cara antes del descanso en La Cartuja. Una vez que el técnico azulgrana vio el duelo encarado tras la remontada propiciada por el ‘hat trick’ de Ferran Torres, cambió a Alejandro Balde pues el lateral no se acababa de recuperarse de un golpe recibido en el primer tiempo. Christense le tomó el relevo y Alejandro se ahorró 45 minutos de desgaste.

Igualmente, Gerard Martín y Pedri tomaron el camino del banquillo poco después de la hora de partido. El Barça venía del choque frente al Atlético y el martes recibe al Eintracht que volverá a exigir el máximo a la plantilla. Gerard se ha asentado como el central zurdo que necesita el equipo para recuperar la solidez que tuvo la pasada campaña. Y en el caso de Pedri, es obvio que es fundamental en el esquema de Flick. La polivalencia de Eric Garcia permitió a Hansi apostar una vez más por él y dejar a Frenkie de Jong para los últimos minutos, con la idea de que coja ritmo competitivo de cara al choque d ela Champions.