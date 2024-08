Flick no renuncia a más fichajes para el Barça: "Confío en el club"

El entrenador del Barça, Hansi Flick, no renuncia a que haya más fichajes aunque sabe de la complejidad por la situación económica del club: "Estoy contento de la plantilla que tengo. Tenemos muy buenos jugadores y los demás es todo una incógnita. Hay contratos que se deben hacer y no es nada fácil. Confío plenamente en el club, pero quiero dejar claro que estoy satisfecho con mis futbolistas porque tienen calidad. Estoy feliz con lo que he visto y cuando vuelvan todos los lesiones seremos un equipo muy fuerte".

En este sentido, Flick asumió que el Barça podría tener dificultades en fichar y componer la plantilla y lo aceptó: "Siempre le digo a mis jugadores que lo que no podamos controlar, no nos debe preocupar. Debemos centrarnos en el trabajo y en competir. No hay excusas y no hay quejas. He venido con la situación que hay y lo acepto plenamente. Me centro en que el equipo gane y juegue bien para que la afición y todos estemos contentos con el equipo".

El entrenador alemán tiene claro que la mayoría de los jugadores van a estar inscritos antes del partido ante el Valencia, pero que Dani Olmo no jugará por temas físicos al haberse incorporado más tarde a la pretemporada. Pese a todo, en la planificación realizada con Deco, al menos, le faltan dos fichajes: un extremo zurdo y la opción de que Joao Cancelo regrese para ser titular en el lateral derecho.