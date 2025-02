Flick, sobre su renovación: "Tengo un año más de contrato, no estoy bajo presión"

Hansi Flick se ha ganado al barcelonismo en tiempo récord. El entrenador alemán genera un consenso sin precedentes en el entorno del club blaugrana: el juego vistoso del equipo, los resultados ante grandes rivales como Real Madrid, Bayern Múnich o Borussia Dortmund y la apuesta incondicional por los jóvenes de la Masia han creado un cóctel que ha ilusionado a jugadores, directivos y aficionados. Fichar al teutón ha sido, para muchos, la mejor decisión de Joan Laporta en su segundo mandato.

Pocos meses después de su llegada, su renovación está cerca de convertirse en una carpeta a tratar en los despachos del Barça. Flick tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026 (esto es, hasta el final de la próxima temporada) y es evidente que más pronto que tarde la entidad culé debe ponerse manos a la obra para asegurarse que el proyecto se alarga más tiempo. Él, sin embargo, no está nada preocupado por el asunto.

“No estoy bajo presión, me encanta trabajar en este club y tenemos mucho potencial. Tengo tiempo, me queda un año más de contrato, y eso es mucho para un entrenador”, respondió el propio Flick en rueda de prensa al ser preguntado por la ampliación de su vínculo con el FC Barcelona. Tranquilo, fiel a su forma de atender a los medios y responder a las cuestiones de los periodistas, dejó claro que no piensa en su renovación.