Flick remodela el área física con el fichaje de Yann-Benjamin Kugel

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, incorporará su staff a un nuevo preparador físico con el ánimo de darle un nuevo giro a su tercer proyecto. SPORT puede adelantar que el especialista en el area física escogido han sido el alemán Yann-Benjamin Kugel. En las últimas semanas han surgido varios nombres relacionados con el entrenador del Barça, aunque ninguno de ellos se hizo realidad. Flick apuesta por Kugel, un viejo conocido cuyo último destino profesional fue el Benfica en 2024.

Escuela alemana

Se trata de uno de los preparadores físicos con mayor prestigio dentro del fútbol alemán. Especialista en ciencias del deporte, rendimiento de élite y prevención de lesiones, ha construido su carrera alrededor de la optimización del estado físico de los futbolistas mediante el uso de tecnología aplicada, el control individualizado de las cargas de trabajo y una metodología adaptada a las exigencias del fútbol moderno.

Su nombre comenzó a adquirir relevancia durante su etapa en la Federación Alemana de Fútbol (DFB), donde trabajó durante casi una década con la selección absoluta. Allí coincidió con Hansi Flick en una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol alemán, formando parte del cuerpo técnico que conquistó el Mundial de Brasil 2014 bajo la dirección de Joachim Löw.

La relación entre Kugel y Flick va mucho más allá de aquella Copa del Mundo. Tras el título, cuando Flick asumió la dirección deportiva de la DFB, continuó trabajando estrechamente con Kugel dentro del área de rendimiento e innovación, consolidando una relación profesional basada en la confianza y en una misma visión sobre la preparación física en el fútbol de élite.

Un extenso paso por el fútbol internacional

A nivel de clubes, Kugel también ha desarrollado una amplia trayectoria en la Bundesliga. Ha sido responsable de la preparación física en equipos como el Werder Bremen y el 1. FC Köln, donde trabajó en la planificación de cargas, la recuperación de los futbolistas y la prevención de lesiones en plantillas sometidas a la exigencia de las competiciones nacionales e internacionales. Posteriormente también formó parte del cuerpo técnico de la selección de Israel junto a Andreas Herzog y Willi Ruttensteiner. PSV (2020-2022) y Benfica (2022-2024) fueron sus últimas experiencias.

Alemania calentando junto a Yann-Benjamin Kugel / Bernd Weissbrod / EFE

Su filosofía de trabajo encaja plenamente con la idea futbolística de Hansi Flick. Sus métodos están diseñados para que los equipos sean capaces de mantener una presión alta durante los 90 minutos, sostener un elevado ritmo competitivo y reducir al máximo el riesgo de lesiones musculares mediante programas individualizados y el análisis constante de datos físicos.

Más allá de su perfil científico, quienes han trabajado con él destacan su capacidad para adaptar la preparación física a las necesidades de cada futbolista y a las exigencias tácticas del entrenador, una cualidad que explica la estrecha relación profesional que mantiene con Hansi Flick desde hace más de una década.

Discreto, alejado del foco mediático y con una reputación consolidada dentro del fútbol alemán, Yann-Benjamin Kugel representa el perfil de especialista que prioriza el trabajo de campo sobre la exposición pública, convirtiéndose en una de las figuras más valoradas en el ámbito de la preparación física de alto rendimiento.

Nuevo departamento físico

La segunda gran medida es introducir una reorientación en la planificación de la parcela física. En este sentido, el Barça ha impulsado la creación de un departamento denominado Área del Rendimiento y Optimización Deportiva en el que bajo la dirección de Julio Tous, hasta la pasada temporada máximo responsable de la preparación física del primer equipo, intentará aplicar metodología para aumentar el rendimiento en diferentes equipos de la entidad.

Flick quiere incrementar el rendimiento físico de una plantilla ante unas exigencias mur complicadas dado que su estilo de juego está estrechamente relacionado con la presión y el trabajo de repliegue. En la presente temporada, los cambios en el diseño del nuevo departamento, a cargo de Julio Tous, y en la aplicación del día a día, con la llegada de Kugel, deberían contribuir a corregir uno de los defectos que ha lastrado al equipo en algunos duelos importantes, especialmente en la Champions League.