Se confirma la mala noticia para Flick con De Jong en la Champions League

El FC Barcelona arrancó una nueva semana de entrenamientos con el grupo al completo con los jugadores disponibles para preparar la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid.

No obstante, la sesión confirmó un contratiempo importante en la sala de máquinas culé: Frenkie de Jong sigue entrenando al margen y no llegará al primer asalto en el Spotify Camp Nou, una ausencia que condiciona los planes de Hansi Flick para el pivote.

El plan con Frenkie

El centrocampista neerlandés sigue con su proceso de recuperación tras más de un mes alejado de los terrenos de juego por una lesión muscular. Aunque en los últimos días ha comenzado a integrarse parcialmente con el grupo, el cuerpo técnico tiene claro que no se forzará su regreso.

La prioridad con Frenkie es evitar cualquier recaída en un tramo de temporada en el que el Barça se juega buena parte de sus aspiraciones tanto en Europa como en LaLiga, encarrilada tras los resultados de este fin de semana pasado. De Jong, por su parte, está dispuesto a acelerar plazos para ayudar al equipo, pero el club mantiene una postura conservadora.

Si la evolución es positiva, podría disponer de algunos minutos el próximo fin de semana en el derbi ante el Espanyol. El gran objetivo, en cualquier caso, es que pueda estar disponible para la vuelta en el Metropolitano, donde el Barça espera certificar su clasificación a semifinales.

Más bajas

Su ausencia se suma además a la baja de Marc Bernal, que tampoco saltó al césped tras confirmarse el domingo su esguince de tobillo. El regreso del canterano se espera para la vuelta en Madrid, lo que deja a Flick con la 'única' opción de Eric para el pivote. El técnico alemán, que está temporada no está confiando en Casadó, deberá tirar del de Martorell en el centro del campo para medirse a los colchoneros.

Raphinha, que llegó este lunes a Barcelona desde Brasil para iniciar su recuperación, y Christensen son las otras dos bajas conocidas para Flick. Para completar la sesión y paliar las ausencias, el técnico alemán tiró del filial y contó con la presencia de Tommy Marqués, Álvaro Cortés, Xavi Espart y Diego Kochen, del Barça Atlètic.