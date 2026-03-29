Flick recupera la mejor versión de Lewandowski en el FC Barcelona

A nadie se le escapa que para aspirar a absolutamente todo, el Barça necesita que la punta de lanza esté bien engrasada. Sin un '9' en forma y con la flecha para arriba, el cuadro azulgrana difícilmente podrá optar a llegar a fases avanzadas de la Champions y a alzar el título de Liga.

Es verdad que en clave azulgrana está siendo una temporada un tanto 'rara' para los delanteros referencia de Flick. Ferran Torres tuvo un primer tramo de curso excelso. De hecho, llegó a generar cierta unanimidad sobre que merecía ser el '9' titular de Flick por delante de Lewandowski. Y eso son palabras mayores.

El 'bache' de Ferran

El valenciano anotó 14 goles en poco más de tres meses. Cifras espectaculares que le colocaban con una ratio de gol por minutos disputados altísima. Y parecía que por fin podía quitarse ese sambenito de 'revulsivo' o agitador que siempre le había acompañado en su etapa en el Barça.

Ferran Torres celebra un gol esta temporada / Valentí Enrich

Pero el de Foios ha dado un paso atrás este 2026 y actualmente ha perdido un poco ese aura. Los delanteros funcionan a rachas, es algo universalmente conocido, pero en el caso del ex del City se está alargando mucho y en los últimos partidos ha desaparecido bastante de los planes de Flick. Son cuatro partidos seguidos sin ser titular y un gol en los últimos 14 partidos y 12 encuentros seguidos sin ver puerta.

El año más atípico de Lewy

Tampoco ha pasado por buenos momentos Robert Lewandowski. Aun así, el polaco acumula nueve goles este 2026 entre club y selección y empieza a entonarse de cara a estos dos últimos meses de temporada que hay por delante.

¡Cinco minutos necesitó Lewandowski para conseguir el doblete! / Champions

Lewy anotó un doblete ante el Newcastle y fue determinante con Polonia este jueves pasado en la victoria por la mínima ante Albania en el camino mundialista. Ahora tiene el combinado polaco una final para estar en la Copa del Mundo de este verano contra la Sueca de Bardghji. Duelo fratricida.

Buenos números pese a jugar menos que nunca

Es una magnífica noticia para Hansi el recuperar una buena versión de Lewy ante todo lo que está por venir. En el curso (con diferencia) que menos minutos acumulada (1.950'), el ex del Bayern suma 16 tantos oficiales. Lógicamente, sus números apuntan a ser esta temporada, salvo tramo final antológico, los peores desde que llegó al Barça. Pero también su rol y la dosificación de participación ha cambiado. No hay que olvidar que cumplirá los 38 en verano.