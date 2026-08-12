Flick los recupera a todos: los campeones del Mundo del Barça, de vuelta al trabajo

El FC Barcelona ya tiene a todos sus internacionales españoles de vuelta al trabajo. El 12 de agosto era la fecha límite marcada por el club para completar la incorporación de los futbolistas que llegaron hasta las últimas rondas del Mundial y, con el regreso de Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Dani Olmo y Pedri, Hansi Flick ya dispone de toda su plantilla disponible para el inicio de curso.

Fueron los que más minutos acumularon con España y, por ello, disfrutaron de más días de descanso, aunque todos tenían derecho a llegar este miércoles. Su vuelta permite al técnico alemán trabajar ya con el bloque entero a once días del inicio de LaLiga ante el Elche. La prioridad en estos primeros días será recuperar sensaciones y repartir esfuerzos, antes de exigirles la máxima intensidad competitiva que recaerá sobre.

Flick deberá gestionar ahora las cargas de trabajo de unos futbolistas que llegan con un verano muy cargado de minutos y que apenas han tenido tiempo para descansar después de la Copa del Mundo más exigente, por partidos, de la historia.

Se suman a sus compañeros

Antes que ellos ya se habían reincorporado otros internacionales de la selección. Eric Garcia regresó el 9 de agosto, tras debutar en los minutos finales de la final del 19 de julio ante Argentina. Joan Garcia, integrante de la selección campeona, volvió el mismo día que el de Martorell después de no poder disfrutar de ningún minuto en la cita de Estados Unidos.

Gavi fue el primero regresar. El centrocampista se incorporó el 6 de agosto tras tener un papel más reducido con España. Fue titular únicamente en el debut y acumuló 74 minutos durante el Mundial, por lo que pudo adelantar su vuelta.

También trabajan con Flick Anthony Gordon y Jules Kounde. El inglés, eliminado en semifinales, se reincorporó el 9 de agosto, mientras que el francés lo hizo el día 11. Ambos disputaron además el partido por el tercer puesto el 18 de julio.

Ferran, con permiso

El único ausente es Ferran Torres. Tal y como avanzó SPORT, el delantero tiene permiso para ausentarse después del principio de acuerdo alcanzado entre el Barça y el PSG para su traspaso. La operación se cerraría por 50 millones de euros fijos más otros cinco en variables y el futbolista cerrará los últimos flecos personales.

Con el regreso de Cubarsí, Lamine, Dani Olmo y Pedri, Flick recupera definitivamente el núcleo internacional de su plantilla. El alemán dispone ya de todos los efectivos que participaron en el Mundial, salvo Ferran, y encara así los últimos días de preparación antes de que empiece la competición oficial.