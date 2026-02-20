Flick recupera el 'factor Rashford'

Una de las buenas noticias que esperaba tener Hansi Flick para el duelo ante el Levante era la del regreso de Marcus Rashford (28 años). "Esperamos que la semana que viene tengamos más jugadores disponibles. Por ejemplo, Pedri estará allí, y Rashford también. Y Gavi podría entrenar con el equipo, o empezar a entrenar con el grupo, eso esperamos".

El alemán hizo estas declaraciones aún frustrado con la derrota en Montilivi, otra demostración de que el Barça necesita mejorar la contundencia en las dos áreas. Los titulares se lo llevó la fragilidad defensiva, pero en la primera mitad el equipo tuvo ocasiones para dejar el partido encarrilado.

Esta vez Raphinha fue titular (envió un balón al palo), pero Rashford se quedó por segundo encuentro consecutivo sin jugar. En el Metroploitano Flick no pudo contar con ninguno de los dos y Lamine ha perdido socios de ataque para hacer daño a los rivales. En el entrenamiento de este jueves parece que el inglés ha dado un paso adelante y podría estar a punto.

Su actuación más completa

Rashford sufrió un golpe ante el Mallorca, en la que fue seguramente su actuación más completa de la temporada, a pesar de no marcar. Si ante el Newcastle fue el gran protagonista con dos apariciones estelares, ante el conjunto balear fue el arma más constante del equipo.

Según datos de Transfermarkt, suma esta temporada 10 goles y 13 asistencias en todas las competiciones. Es decir, ha intervenido directamente en 23 tantos del Barça. Una cifra de peso para un futbolista que no siempre ha sido titular indiscutible y cuyo rendimiento destaca más por su capacidad de impacto que por su regularidad.

Cuando Flick apostó por su llegada este verano buscaba un delantero autosuficiente capaz de crearse sus propias jugadas a sumar a Lamine y el reto es que esté en la mayoría de partidos tan involucrado como ante el Mallorca.

Rashford está demostrando, también en el Barça, que es sobre todo un jugador de volumen. Acostumbrado al vértigo de la Premier, su tendencia natural es verticalizar el juego y buscar la manera más rápida de llegar a la portería. Es una dinámica que, gracias a su velocidad y golpeo privilegiado, le permite hacer números pero también genera pérdidas y desequilibrio a su propio equipo.

Un verso libre cuyas condiciones hacen pensar que, con un poco más de acierto, estaría en unas cifras más espectaculares. No es extraño que Flick le haya apretado en alguna ocasión de manera pública hablando de potencial por desarrollar. Esa sensación de que podría llegar al siguiente nivel, al de los mejores del mundo, ha sido una constante en su carrera.

Un revulsivo eficaz

En el Barça tampoco ha necesitado la excelencia para ser decisivo en el equipo. También como un arma poderosa saliendo desde el banquillo como ante el Elche, Real Sociedad y Copenhague, donde marcó.

Rashford ha sido decisivo en partidos clave, como la victoria 1-2 ante el Newcastle en Champions, donde sus dos goles se tradujeron en tres puntos en competición europea. Además, en otros triunfos (como la victoria 4-2 ante el Celta), sus asistencias jugaron un papel directo en goles que valieron puntos.

Ante el Levante habrá que ver qué rol le tiene preparado Flick. El Barça necesitará la aportación de Rashford en los meses decisivos de la temporada.