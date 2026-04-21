Flick recupera a sus comodines del Barça Atlètic

El FC Barcelona sigue preparando el partido ante el Celta de LaLiga que se disputará este miércoles en el Spotify Camp Nou. El técnico, Hansi Flick, ha recuperado efectivos después de un fin de semana en el que los jóvenes habituales del primer equipo reforzaron al Barça Atlètic ante el Olot.

El segundo equipo barcelonista sigue peleando por intentar meterse en los puestos de 'play-off' si bien no pudo pasar del empate y deberá seguir apretando el acelerador en las dos últimas jornadas de la Segunda Federación para intentar recuperar la categoría.

De esta manera, además del portero Diego Kochen, Xavi Espart, Tommy y Cortés han vuelto a la dinámica del primer equipo y estarán en la convocatoria para el duelo frente al Celta.

Quien todavía está ausente es Marc Bernal, recuperándose de su lesión en el tobillo. Con la Liga encarrilada no es necesario forzar la máquina con el tobillo del de Berga. Bernal, de esta manera, será baja frente al cuadro celtiña, al igual que Raphinha y el de larga duración de Christensen.

El entrenamiento fue distendido con un túnel de collejas para Lamine Yamal después de ganar el premio Laureus al mejor joven del mundo.

El equipo se ha recuperado anímicamente de la dura eliminación que supuso caer ante el Atlético de Madrid en la Champions League. El equipo tiene la motivación de ganarle el título al Real Madrid con el aliciente de poder sentenciarlo, si cumple con sus deberes, en el clásico a cuatro jornadas para el final.

Hansi Flick quiere máxima concentración para afrontar los últimos siete partidos de Liga con el objetivo de ganar su segunda como técnico barcelonista en dos temporadas.