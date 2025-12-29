Flick recupera su brújula para el derbi: "Estoy listo"

Pedri te da alas. Y vida. Y un sinfín de cosas más. El de Tegueste es un faro, una brújula y una serie de artilugios vitales para localizar tu cometido cuando estás perdido o en una situación compleja. Ya fue el curso pasado el mejor futbolista del FC Barcelona y en este arranque de curso su concurso está siendo de nuevo el referente de un equipo de Flick que empezó espeso y se fue entonando hasta acabar asemejándose al que maravilló la temporada pasada.

Pedri se perdió cinco partidos oficiales con el Barça entre octubre y noviembre. Precisamente, una época en la que el cuadro azulgrana no carburó y lo pasó realmente mal. Tras tres primeras semanas de diciembre de nuevo con el cerebro a punto, las alarmas saltaron antes del partido ante el Villarreal. El tinerfeño no se ejercitó y no participó en el choque en La Cerámica por una sobrecarga. Algunas fuentes decían que podía haber algo más y ser una recaída.

CENTRABA PARTE DE LOS FOCOS

De esta forma, en el regreso de las vacaciones de Navidad con el entrenamiento a puertas abiertas de este lunes, uno de los focos estaba precisamente en él. En si Pedri se ejercitaba con normalidad con sus compañeros. Y lo cierto es que el de Tegueste saltó al césped, empezó con el grupo y siguió también en los ejercicios de físico y luego en la conservación, ya con un ritmo más alto y con contacto.

Pedri, en una imagen de archivo / EFE

Se vio bien al de Tegueste, uno de los más aclamados por la grada. Es, junto a Lamine, el gran ídolo de los más jóvenes. Más allá de las sensaciones durante la hora escasa de sesión con público, Pedri habló para los canales del FC Barcelona y fue contundente: "Me encuentro muy bien para jugar. Llegamos al derbi con una buena dinámica, el Espanyol no lo pondrá fácil, pero saldremos a ganar como siempre".

OLMO, AL MARGEN

Por su lado, Dani Olmo empezó con sus compañeros en los ejercicios de calentamiento y los rondos, pero luego, antes de la conservación, pasó a trabajar en solitario tras su lesión en el hombro del 2 de diciembre. Todavía no está para el contacto y, a priori, llegará demasiado justo al derbi.