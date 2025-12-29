Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

Flick recupera su brújula para el derbi: "Estoy listo"

El técnico de Heidelberg podrá disponer de su mejor futbolista esta temporada tras el disgusto de antes de Navidad

El FC Barcelona entrena de puertas abiertas ante un público eufórico

El FC Barcelona entrena de puertas abiertas ante un público eufórico

Entreno del Barça delante de aficionados / Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Pedri te da alas. Y vida. Y un sinfín de cosas más. El de Tegueste es un faro, una brújula y una serie de artilugios vitales para localizar tu cometido cuando estás perdido o en una situación compleja. Ya fue el curso pasado el mejor futbolista del FC Barcelona y en este arranque de curso su concurso está siendo de nuevo el referente de un equipo de Flick que empezó espeso y se fue entonando hasta acabar asemejándose al que maravilló la temporada pasada.

Pedri se perdió cinco partidos oficiales con el Barça entre octubre y noviembre. Precisamente, una época en la que el cuadro azulgrana no carburó y lo pasó realmente mal. Tras tres primeras semanas de diciembre de nuevo con el cerebro a punto, las alarmas saltaron antes del partido ante el Villarreal. El tinerfeño no se ejercitó y no participó en el choque en La Cerámica por una sobrecarga. Algunas fuentes decían que podía haber algo más y ser una recaída.

CENTRABA PARTE DE LOS FOCOS

De esta forma, en el regreso de las vacaciones de Navidad con el entrenamiento a puertas abiertas de este lunes, uno de los focos estaba precisamente en él. En si Pedri se ejercitaba con normalidad con sus compañeros. Y lo cierto es que el de Tegueste saltó al césped, empezó con el grupo y siguió también en los ejercicios de físico y luego en la conservación, ya con un ritmo más alto y con contacto.

Pedri regresa a la convocatoria un mes después

Pedri, en una imagen de archivo / EFE

Se vio bien al de Tegueste, uno de los más aclamados por la grada. Es, junto a Lamine, el gran ídolo de los más jóvenes. Más allá de las sensaciones durante la hora escasa de sesión con público, Pedri habló para los canales del FC Barcelona y fue contundente: "Me encuentro muy bien para jugar. Llegamos al derbi con una buena dinámica, el Espanyol no lo pondrá fácil, pero saldremos a ganar como siempre".

OLMO, AL MARGEN

Por su lado, Dani Olmo empezó con sus compañeros en los ejercicios de calentamiento y los rondos, pero luego, antes de la conservación, pasó a trabajar en solitario tras su lesión en el hombro del 2 de diciembre. Todavía no está para el contacto y, a priori, llegará demasiado justo al derbi.

