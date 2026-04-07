Flick recupera a su bestia competitiva

"Gavi es muy especial en sus condiciones y podamos esperar cualquier cosa en positivo", reflexionó Luis de la Fuente la pasada semana antes del España-Egipto en Cornellà. El centrocampista tiene una característica que cautiva a sus entrenadores, su mentalidad competitiva. Una manera de enfocar el fútbol con la que también se ha ganado a Hansi Flick, quien evalúa de forma muy positiva su regreso después de la lesión en la rodilla derecha que le había mantenido inactivo desde septiembre.

Fueron cinco meses muy duros, como reconoció el propio jugador, hasta que a finales de febrero puedo volver a entrenarse con sus compañeros. Flick no le forzó lo más mínimo y le dio un otro mes para que cogiera la forma y estuviera listo para competir. Y a la mínima lo ha devuelto a los terrenos de juego. Gavi tendrá un rol importante hasta final de temporada ya que el técnico piensa en darle cada vez más minutos y quizá acabe convirtiéndose en un titular en tramo final de la temporada.

Buena respuesta en el Metropolitano

Después de la reaparición testimonial ante el Sevilla, frente al Atlético de Madrid ya disputó 12 minutos fundamentales para la remontada. Entró junto a Lewandowski en un momento de máxima tensión y el andaluz respondió sin dejar rastro de su lesión. Gavi se empleó a fondo y ello gustó mucho a Flick.

Gavi disputa un balón con Sorloth ante el Atlético de Madrid / Chema Moya / EFE

El jugador está asumiendo de buena manera las cargas de trabajo en los entrenamientos, recuperando bien para el día siguiente, por lo que ya está preparado para los partidos de mayor exigencia, como se vio en el Metropolitano.

Su mentalidad y su fútbol son muy apreciados para el entrenador alemán. Gavi aporta la dosis de intensidad necesaria para mantener el tono en la medular y añade versatilidad ya que puede jugar en cualquiera de las tres posiciones del centro del campo: de interior, media punta o incluso pivote. Un elemento más a sumar y que aumenta la competencia en esta posiciones.

Un perfil necesario

En el staff técnico están muy satisfechos de este 'fichaje' para el sprint final con partidos en los que se necesitan a futbolistas de carácter. El equipo, sobre todo en la Champions, no se puede permitir ningún desplome como el que sufrió en las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y Gavi es un jugador que ayuda a sujetar al colectivo en los momentos de mayor dificultad.

Todo ello dentro del terreno de juego, pero en caseta es igual o más importante. Gavi es muy apreciado por el resto de compañeros y un ejemplo en cuanto a trabajo y compromiso.

Lewandowski bromea con Gavi en un entrenamiento del Barça / Valentí Enrich / SPO

Su personalidad de capitán empuja al resto del grupo y es un buen nexo entre jóvenes y veteranos. Su capacidad de buena relación con todos los miembros del equipo y el staff dejan al andaluz en muy buena posición.

Además, Gavi tiene de fondo la meta del Mundial del verano en Estados Unidos, México y Canadá. Sabe que lo tiene muy difícil, pero De la Fuente siempre se lo mirará con ojos especiales en caso de, como mínimo, sembrar dudas en el seleccionador español. El '9' de España nunca se puede descartar, como el propio de la Fuente se encargó de recordar.