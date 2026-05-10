Flick recuerda la influencia de su padre: "Estoy agradecido, aunque no siempre fue fácil"

En su pasaporte figura como Hans-Dieter Flick, pero él siempre ha preferido que le llamen Hansi. No es un detalle menor: así era como le llamaba su padre. Ese nombre, más familiar que oficial, conecta directamente con una parte muy personal de su historia y con la relación que, según el propio técnico, marcó también su forma de entender el liderazgo.

Hansi Flick, hoy de luto por el fallecimiento de su progenitor, ha construido buena parte de su carrera sobre una idea muy clara: acompañar antes que imponer. El técnico alemán, que alcanzó la cima con el triplete del Bayern de Múnich, explicó en una entrevista con el Süddeutsche Zeitung cómo su manera de gestionar un vestuario tiene mucho que ver con su infancia y con una relación compleja con su padre.

Hansi Flick en la rueda de prensa previa al Clásico / EFE

Flick abrió una ventana a su forma de entender la autoridad. No como una posición desde la que reclamar protagonismo, sino como una responsabilidad compartida. “No soy el tipo de jefe que dice: "Trabajen duro para mí y luego me llevaré todo el mérito". Eso sería demasiado fácil y no sería mi estilo”, aseguró.

Esa mirada, reconocida por muchos como una de sus grandes virtudes como entrenador, no surgió de la nada. Según el propio Flick, para comprender su forma de liderar hay que mirar atrás, a su infancia y a la figura de su padre. “Estoy muy agradecido a mi padre por todo lo que hizo posible por mí, y sé lo que quería decir con ello. Pero no siempre fue fácil en aquel entonces”, explicó.

El actual técnico recordó que, cuando era niño, nunca podía prever del todo cómo reaccionaría su padre ante una decepción. Aquella incertidumbre le obligó a desarrollar una sensibilidad especial para interpretar el ambiente y leer los estados de ánimo de los demás. Una capacidad que, con el paso del tiempo, terminó trasladando al fútbol profesional.

El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick / Valentí Enrich

Las consecuencias

Flick admite que aprendió muy pronto a “prestar atención a los estados de ánimo”. Y de ahí extrae una conclusión que conecta directamente con su día a día como entrenador: “Quizás de ahí provenga mi capacidad para percibir los cambios con tanta precisión”.

Esa intuición, que nació en un entorno personal complicado, se ha convertido en una herramienta fundamental dentro del vestuario. Flick considera que detectar a tiempo una tensión, una incomodidad o un problema puede ser decisivo para evitar que el conflicto crezca. “Esta intuición también me ayuda en el vestuario. Me esfuerzo por identificar y resolver posibles conflictos cuanto antes”, afirmó.

Su método también explica por qué no suele optar por la crítica inmediata cuando un jugador comete un error. Flick prefiere construir desde la confianza antes que corregir desde el reproche. “Primero les muestro lo que han hecho bien. Es mejor generar confianza primero; luego siempre se pueden analizar los detalles para mejorar”, defendió.

Entrenamientos duros

Según explicó Die Welt, Flick vivió otros episodios en los que él aprendía a jugar a fútbol y su padre le entrenaba. Aquellas sesiones entre padre e hijo explican bien el origen de una parte del carácter de Hansi Flick. De niño, se entrenaba con una exigencia casi adulta: disparos a porterías sin red que le obligaban a ir a buscar los balones una y otra vez, carreras cronometradas en el circuito de Reichartshausen y una presión constante por mejorar. Con apenas 14 años, llegó a acercarse al registro del jugador más rápido del equipo sénior de Mückenloch, algo que, según recuerda, a su padre “naturalmente” le gustó. Flick también empezó a comprender que aquel esfuerzo tenía un sentido: “Estoy progresando”.

Pero la dureza de aquella relación también dejó huella en su manera actual de dirigir. Flick recuerda que, cuando las cosas salían bien, apenas se hablaba; en cambio, si algo iba mal, su padre se lo hacía saber. Él lo interpreta como “una cuestión generacional” y subraya que siempre se sintió apoyado: su padre respaldó su crecimiento “siempre totalmente. Siempre”. Aun así, como entrenador ha elegido el camino contrario: dar mucho valor a la comunicación, al elogio y a las emociones. El afecto más explícito, en aquella infancia, lo encontraba en casa de los abuelos, dentro de un reparto clásico de roles que ayuda a entender por qué hoy Flick intenta liderar desde la confianza antes que desde la crítica.